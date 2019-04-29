Политика
Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня ПобедыРИА Новости 09:34
Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков говорил РИА Новости, что Кремль никого специально не приглашал из глав государств на День Победы в 2019 году.
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Общество
Разыскивается путешественник на зарплату 100 тысяч рублей
На российских рекрутерских сайтах появилась интересная вакансия блогера-путешественника на зарплату в 100 тысяч рублей + 10 тысяч командировочных в сутки.
Обновлено в 12:53
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Футбол
«Монпелье» продлил контракт с главным тренером Тер-Закаряном
Французский футбольный клуб "Монпелье" заключил новое соглашение с главным тренером команды Мишелем Тер-Закаряном.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Кино
Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным
Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
Обновлено в 05:07
Политика
Порошенко предупредил Зеленского о рисках встречи с Путиным
Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко предупредил своего последователя Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным без согласования с международными партнерами страны.
Обновлено в 13:54
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Общество
Сахалинцам предлагают выбрать образцы значков-символов островного края
Речь идет о запуске лимитированной серии значков с символикой островного края.
Обновлено в 18:50
Общество
Среднемесячная зарплата директора читинского зоопарка составила 165,6 тысяч рублей
Немногим меньше в месяц зарабатывает директор театра песни и танца «Забайкалье» Наталья Уланова, ее среднемесячный доход составил 128,7 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Ярославской области выносят приговор банде педофилов
В Ярославской области выносят приговор насильникам.
Обновлено в 06:51
Общество
Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах
Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:59
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам
Только за два выходных дня кассовый сбор фантастического блокбастера составил 1,2 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:52
Политика
Заместитель генпрокурора США подал в отставку
Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором уведомил о своей отставке.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие
В Рособоронэкспорте сообщили о совместных проектах России и Турции
Генеральный директор компании Рособоронэкспорт Александр Михеев рассказал, что Россия и Турция ведут ряд совместных проектов по разработке авиационной и вертолетной техники, а также комплектующих к бронетанковой технике.
Обновлено в 07:31
Общество
США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
В МИД заявили об откате на 30 лет из-за развала ДРСМД
Обновлено в 19:58
Экономика
Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:44
Происшествия
Задержание по дороге на митинг признано незаконным
Истец вместе с друзьями направлялся с воздушными шарами в руках на Дворцовую площадь, где они планировали провести публичную акцию в рамках движения «Бессрочный протест», возникшего в сентябре после митинга против пенсионной реформы.
Обновлено в 16:37
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой
В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону
Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24