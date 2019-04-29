Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборонуИзвестия 00:43

С 2013 года Пекин выделяет около 1,9% своего ВВП на вооружение, уточняется в докладе. В пятерку стран по самым высоким тратам на оборону также вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция. Самый высокий процентный прирост из стран с крупнейшими военными расходами пришелся на Турцию (24%, $19 млрд).

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

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