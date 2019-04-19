Экономика

Россия не смогла обеспечить себя продовольствиемАлтапресс вчера в 22:10

В 2018 году в зоне риска оказались молоко, картофель и соль. Удельный вес российского молока составил 84,2% при нужном пороге в 90%. Соли и того меньше — 64,2% вместо необходимых 85%.
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Положения доктрины продбезопасности РФ выполнены не полностью

News.ru04:23

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

Москва 2401:32

Россия почти достигла нужного уровня самообеспечения продуктами

Телеканал 360°01:17

России не удалось выполнить все требования доктрины продовольственной безопасности

РЕН ТВвчера в 22:07

Россиянам может не хватить продуктов

URA.Ruвчера в 21:03

Россия не смогла обеспечить себя продовольствием

Алтапрессвчера в 22:10

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

Известиявчера в 19:43
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Политика

Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Культура

Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира

Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:30
Политика

Лукашенко: строительство белорусской АЭС обойдется в $7 млрд

Лукашенко напомнил, что соглашение о предоставлении Минску экспортного кредита для строительства станции предусматривает выделение до $10 млрд.
Обновлено в 07:45
Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета

Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина

Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

В центре Москвы полицейский открыл стрельбу

Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В результате взрыва пострадал мужчина 1953 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.
Обновлено в 07:19
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Общество

В России появятся частные кладбища

Обновлено в 07:40
Происшествия

Сын Ужахова рассказал, как задержали отца

Обновлено в 05:55
Происшествия

Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами

Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Общество

У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Политика

Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17

Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Интернет

Instagram может отказаться от лайков

Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений

На большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" после проведения учений в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего он был отбуксирован в пункт базирования в Крыму.
Обновлено в 06:42
Здоровье

Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D

Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Общество

«70 тысяч получают только профессора»: уральские педагоги и врачи рассказывают о своих зарплатах

Уральские учителя и врачи продолжают рассказывать нам, сколько они на самом деле получают.
Обновлено в 04:00
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Зеленского и Порошенко

Несколько российских телеканалов покажут предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся вечером 19 апреля.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия

Пожар уничтожил миллионы бутылок французского вина

Обновлено в 04:39
Политика

Лукашенко сделал важное заявление касательно независимости Белоруссии

Как сообщал ранее "Российский Диалог", Путин адресовал Лукашенко важное послание по поводу единения России и Белоруссии.
Обновлено в 06:16
Наука

Ученые назвали главную причину старения

Ученые выяснили, что влияет на старение организма и образование раковых клеток.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Общество

Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав

Сергеев отметил, что накануне Первомая представители трудового коллектива завода обратились к профсоюзам Санкт-Петербурга, Ленобласти и России с просьбой о том, чтобы на первомайских акциях были представлены плакаты в поддержку рабочих завода «Форд» во Всеволожске.
Обновлено в 06:47
Общество

Первичный рынок жилья в столице вырос на четверть

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Москве, в первом квартале этого года зарегистрировано почти 20 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой недвижимости.
Обновлено в 07:15
Авто

Toyota показала новый Toyota ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
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