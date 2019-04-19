Экономика
Россия не смогла обеспечить себя продовольствиемАлтапресс вчера в 22:10
В 2018 году в зоне риска оказались молоко, картофель и соль. Удельный вес российского молока составил 84,2% при нужном пороге в 90%. Соли и того меньше — 64,2% вместо необходимых 85%.
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Политика
Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Культура
Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира
Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:30
Политика
Лукашенко: строительство белорусской АЭС обойдется в $7 млрд
Лукашенко напомнил, что соглашение о предоставлении Минску экспортного кредита для строительства станции предусматривает выделение до $10 млрд.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В центре Москвы полицейский открыл стрельбу
Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В результате взрыва пострадал мужчина 1953 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.
Обновлено в 07:19
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Общество
В России появятся частные кладбища
Обновлено в 07:40
Происшествия
Сын Ужахова рассказал, как задержали отца
Обновлено в 05:55
Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Общество
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Интернет
Instagram может отказаться от лайков
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений
На большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" после проведения учений в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего он был отбуксирован в пункт базирования в Крыму.
Обновлено в 06:42
Здоровье
Нефрологи рассказали о вреде бесконтрольного приема витамина D
Группа ученых из Канады изучили историю болезни пациента в возрасте 54-х лет, попавшего в больницу с подозрением на острое повреждение почек, и пришли к выводу, что всему виной стала передозировка «солнечного витамина».
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Общество
«70 тысяч получают только профессора»: уральские педагоги и врачи рассказывают о своих зарплатах
Уральские учителя и врачи продолжают рассказывать нам, сколько они на самом деле получают.
Обновлено в 04:00
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Зеленского и Порошенко
Несколько российских телеканалов покажут предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся вечером 19 апреля.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
Пожар уничтожил миллионы бутылок французского вина
Обновлено в 04:39
Политика
Лукашенко сделал важное заявление касательно независимости Белоруссии
Как сообщал ранее "Российский Диалог", Путин адресовал Лукашенко важное послание по поводу единения России и Белоруссии.
Обновлено в 06:16
Наука
Ученые назвали главную причину старения
Ученые выяснили, что влияет на старение организма и образование раковых клеток.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Общество
Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав
Сергеев отметил, что накануне Первомая представители трудового коллектива завода обратились к профсоюзам Санкт-Петербурга, Ленобласти и России с просьбой о том, чтобы на первомайских акциях были представлены плакаты в поддержку рабочих завода «Форд» во Всеволожске.
Обновлено в 06:47
Общество
Первичный рынок жилья в столице вырос на четверть
Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Москве, в первом квартале этого года зарегистрировано почти 20 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой недвижимости.
Обновлено в 07:15
Авто
Toyota показала новый Toyota ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14