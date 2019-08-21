Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись. "Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека.

Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин

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