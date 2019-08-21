Политика
Россия не рвется в Совет Европы, заявил ПутинРИА Новости 11:54
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись. "Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека.
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Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.РИА Новости11:54
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Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 11:05
Армия и оружие
В США распространили фотографии лежащей на дне Мексиканского залива немецкой подлодки
Газета Houston Chronicle опубликовала снимки немецкой подлодки U-166, потопленной американцами в Мексиканском заливе в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 05:30
Футбол
Быстров: «Игра не пошла по сценарию „Краснодара“, карета стала тыквой»
Игра не пошла по сценарию "Краснодара".
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
Австралия присоединится к миссии США в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 21:58
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено вчера в 01:55
Футбол
Руни заработал прямую красную карточку в матче MLS
Единственный гол был забит уже на 6-й минуте — отличился Анхель Ромеро. Руни заработал удаление уже на 24-й минуте.
Обновлено в 21:00
Авто
Гигант GMC Yukon получит массу выгод от новой платформы
Сменив поколение, Yukon переберётся с платформы K2XX на более современную T1XX, что сулит сокращение снаряжённой массы примерно на 150-200 кг в зависимости от модификации.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Экономика
Самые недисциплинированные заемщики МФО - в возрасте 25-30 лет - НАПКА
Почти четверть должников российских микрофинансовых организаций (МФО) с просрочкой более 90 дней находится в возрасте 25-30 лет, это самая большая по численности группа заемщиков с "плохими" долгами, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Обновлено в 20:16
Экономика
Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране
Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
Обновлено в 05:46
Общество
Гидрометцентр пообещал бабье лето европейской части России
Жители европейской части России в сентябре могут рассчитывать на бабье лето, но его точные даты будут спрогнозированы только в конце августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В североуральской шахте под завалами погиб рабочий
Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на одном из участков шахты «Ново-Кальинская» произошло днём 21 августа.
Обновлено в 12:15
Авто
Бренд Ravon вернулся на российский рынок
Ravon R2 — компактный хэтчбек, оснащённый бензиновой «четвёркой» объёмом 1,3 литра и мощностью 85 л.с. Компания продолжает его позиционировать в качестве самой доступной на российском рынке модели с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи
Сообщается, что королевской чете пришлось нанимать уже третью няню, поскольку первая была уволена за "непрофессионализм", а вторая работает в семье только в ночное время.
Обновлено в 04:38
Гаджеты
Новые iPhone 11 все-таки могут получить зарядку с USB-C
Есть информация, что зарядку в смартфонах установят от iPad Pro 2018 года.
Обновлено в 14:36
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Космос
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала США
Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала своего конкурента в США по размеру, что может иметь огромные последствия как для высокотехнологичной отрасли, так и для национальной безопасности, сообщает ЕНВ.
Обновлено 19 августа в 20:29
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено в 15:38
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено в 09:37
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Гарри Галкин научил отца прятаться от папарацци
Гарри Галкин научил отца прятаться от навязчивых папарацци в выкопанной в песке яме.
Обновлено в 19:07
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено в 23:00
Гаджеты
Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено в 08:49
Футбол
После дерби: «Спартак» сыграет в первом матче плей-офф ЛЕ с «Брагой»
Московский "Спартак" в четверг в гостях проведет первый матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы против португальской "Браги".
Обновлено в 17:10