Политика

Россия не рвется в Совет Европы, заявил ПутинРИА Новости 11:54

ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись. "Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека.
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Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин

Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
РИА Новости11:54

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Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

Московский Комсомолец19:05

Путин пообещал при необходимости обойтись без Совета Европы

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Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы

RT на русском12:22

Путин: если Россию не хотят видеть в Совете Европы, мы обойдемся

Коммерсантъ12:06

Путин фразой «Россия не рвется» ответил на ситуацию с Советом Европы

РБК13:12

Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин

РИА Новости11:54
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»

С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
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В США распространили фотографии лежащей на дне Мексиканского залива немецкой подлодки

Газета Houston Chronicle опубликовала снимки немецкой подлодки U-166, потопленной американцами в Мексиканском заливе в годы Второй мировой войны.
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Быстров: «Игра не пошла по сценарию „Краснодара“, карета стала тыквой»

Игра не пошла по сценарию "Краснодара".
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Руни заработал прямую красную карточку в матче MLS

Единственный гол был забит уже на 6-й минуте — отличился Анхель Ромеро. Руни заработал удаление уже на 24-й минуте.
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Сменив поколение, Yukon переберётся с платформы K2XX на более современную T1XX, что сулит сокращение снаряжённой массы примерно на 150-200 кг в зависимости от модификации.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
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Обновлено в 20:16
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Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране

Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
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Общество

Гидрометцентр пообещал бабье лето европейской части России

Жители европейской части России в сентябре могут рассчитывать на бабье лето, но его точные даты будут спрогнозированы только в конце августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В североуральской шахте под завалами погиб рабочий

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на одном из участков шахты «Ново-Кальинская» произошло днём 21 августа.
Обновлено в 12:15
Авто

Бренд Ravon вернулся на российский рынок

Ravon R2 — компактный хэтчбек, оснащённый бензиновой «четвёркой» объёмом 1,3 литра и мощностью 85 л.с. Компания продолжает его позиционировать в качестве самой доступной на российском рынке модели с автоматической коробкой передач.
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Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи

Сообщается, что королевской чете пришлось нанимать уже третью няню, поскольку первая была уволена за "непрофессионализм", а вторая работает в семье только в ночное время.
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Есть информация, что зарядку в смартфонах установят от iPad Pro 2018 года.
Обновлено в 14:36
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Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

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Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала США

Китайская система спутникового позиционирования BeiDou обогнала своего конкурента в США по размеру, что может иметь огромные последствия как для высокотехнологичной отрасли, так и для национальной безопасности, сообщает ЕНВ.
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Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
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Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
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Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
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Умер академик РАН Сергей Федотов

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
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Гарри Галкин научил отца прятаться от навязчивых папарацци в выкопанной в песке яме.
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Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
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Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
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Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах

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Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12

Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
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После дерби: «Спартак» сыграет в первом матче плей-офф ЛЕ с «Брагой»

Московский "Спартак" в четверг в гостях проведет первый матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы против португальской "Браги".
Обновлено в 17:10
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