Политика

Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»Газета.Ru 11:16

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
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Россия оспорит решение арбитража по иску «Укрнафты»

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ТАСС10:36

Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Газета.Ru11:16
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Источники издания предполагали, что нефтяная компания могла потерять интерес к политике после решения заксобрания о поэтапной отмене региональной льготы по налогу на прибыль организаций.
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Во второй паре Барселона начнет домашний матч с Манчестер Юнайтед, ведя в счете 1-0.
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