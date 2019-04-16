Политика
Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»Газета.Ru 11:16
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
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Наука
В Disney научили нейросеть снимать мультики по сценарию
Ученые из подразделения Disney Research и Ратгерского университета в Нью-Джерси научили алгоритм читать текст сценария и создавать на его основе раскадровку и видео.
Обновлено в 09:21
Космос
Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет
С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Общество
Умер академик РАО из Калмыкии, по книгам которого учатся за рубежом
Заслуженный деятель науки РСФСР, академик Российской академии образования (РАО), уроженец Калмыкии Пюрвя Эрдниев, по книгам которого учились в странах ближнего и дальнего зарубежья, умер во вторник.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в Чили
По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в городе Пуэрто-Монт на юге Чили.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Какую роль крылатая ракета X-35 сыграла в повышении боевой мощи ВМФ
Как прогнозирует эксперт, широкое распространение крылатых ракет «Калибр» и грядущее появление гиперзвукового комплекса «Циркон» может привести к постепенному вытеснению корабельных версий Х-35 в ВМФ.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
В Сирии нашли тайник боевиков с американским оружием
В тайнике было найдено большое количество стрелкового оружия, а также несколько комплектов для дистанционного разминирования минных полей APOBS MK-7 Mod 2.
Обновлено в 05:25
Политика
Украина потребовала освободить моряков через Международный трибунал
Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием от России освободить военных моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 11:32
Общество
В России появился новый вид мошенничества в интернете
Отмечается, что оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей. Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб.
Обновлено вчера в 03:34
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой
Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.
Обновлено в 15:00
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
Обновлено в 15:24
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Пятигорске на турнире по джиу-джитсу произошла массовая драка
В Пятигорске накажут виновников массовой драки на соревнованиях по джиу-джитсу 13 апреля, видеозапись которой только сегодня попала в Сеть.
Обновлено в 14:42
Политика
Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Здоровье
Эксперты раскрыли, сколько нужно ходить пешком для похудения
Обновлено в 07:26
Экономика
«ЛУКОЙЛ-Пермь» выдвинет кандидатов на выборы в заксобрание в 2021 году
Источники издания предполагали, что нефтяная компания могла потерять интерес к политике после решения заксобрания о поэтапной отмене региональной льготы по налогу на прибыль организаций.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Жена Андрея Черкасова о Вике Романец: «Сравнивать меня с истеричным фриком нет смысла»
Обновлено в 14:00
Происшествия
Суд заочно арестовал причастного к теракту в петербургском метро
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно для Исломбека Тургунова, обвиняемого по делу о теракте 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Авто
Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения
На Шанхайском автосалоне дебютировал обновленный кроссовер Hyundai ix25, известный российским автолюбителям под названием Creta.
Обновлено в 09:25
Политика
Порошенко и Зеленский арендовали стадион для дебатов
Представители штабов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с национальным спортивным комплексом «Олимпийский» об аренде стадиона на вечер 19 апреля, где должны состояться предвыборные дебаты.
Обновлено в 11:04
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Общество
Шнуров написал стих о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 13:52
Политика
Порошенко пригрозил уволить всех губернаторов в случае победы
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал отставку всех губернаторов после своей победы на выборах.
Обновлено в 13:50
Футбол
Ювентус — Аякс 1:1 (Перерыв)
Во второй паре Барселона начнет домашний матч с Манчестер Юнайтед, ведя в счете 1-0.
Обновлено в 11:29