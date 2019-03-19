Политика
Россия не признает решение гаагского суда по иску «Нафтогаза»Коммерсантъ вчера в 12:08
Окончательного решения «Нафтогаз» ожидает в начале 2020 году, требуя от РФ $8 млрд.
Читать в источнике
Оценить210
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия отказалась признать решение Гаагского арбитража по иску «Нафтогаза»
RT на русскомвчера в 16:18
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:19, Ашберн
Хоккей
Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах
Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 45 и более шайб в десяти регулярных сезонах.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Генерал-майор в отставке попался на сотне «мертвых душ»
Начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, содержал при институте больше ста «мертвых душ».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Пожар охватил 20 домов в дагестанском селе
«Около 20 домов горят, в тушении пожара принимают участие два пожарных экипажа и около тысячи человек», — приводит его слова ТАСС.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Появилось видео задержания бойца ММА Александра Емельяненко
На официальной странице Twitter "Матч ТВ" опубликовано видео задержания сотрудниками полиции российского бойца MMA Александра Емельяненко.
Обновлено вчера в 14:39
Шоу-бизнес
В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»
Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко
За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
В Раде рассказали, как Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО
Депутат Верховной рад Андрей Билецкий заявил, что президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с некоторыми странами НАТО из-за оружия.
Обновлено в 01:26
Политика
На Украине решили вернуть прах Нестора Махно
Обновлено в 01:41
Космос
Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»
Генконструктор считает, что инженерные решения, заложенные в создание ракет "Ангара", - от легкого до сверхтяжелого классов, на базе всего двух УРМ, обеспечивают высокую серийность, надежность и низкую стоимость.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине
Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету
Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской
После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, добавил ее представитель. Других подробностей собеседник «Ведомостей» не сообщил.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Ким Чен Ын выехал из Ханоя к бронепоезду на границу с Китаем
Северокорейский лидер из Ханоя направился на автомобиле на расположенную в 170 км железнодорожную станцию Донгданг.
Обновлено вчера в 23:49
Религия
В России наступила Вселенская родительская суббота
Субботний день 2 марта 2019 года в церковном календаре значится как Вселенская мясопустная родительская суббота.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Климкин: Черное море станет для России «Бермудским треугольником»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь обвинил Москву в "запретах" на свободу мореходства в Керченском проливе и Азовском море, а также атаках на чужие корабли.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
Весна придет в Москву в конце марта
По данным Гидрометцентра, в субботу, 2 марта, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южной части Курил
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом
Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Госдума рассмотрит проект о реестре лиц, лишенных родительских прав
Единый реестр лиц, лишенных родительских прав, может появиться в России. Соответствующий документ был внесен в Госдуму.
Обновлено в 01:42
Спорт
Лыжник Устюгов заявил, что Клебо в эстафете обыграл его как ребенка
Обновлено вчера в 11:16
Космос
SpaceX впервые отправит пассажирский модуль на МКС
Crew Dragon является улучшенной версией космического корабля Dragon.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию
Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:18
Транспорт
С 1 марта вводится новый штраф с камер
Пока штраф в размере 1 тыс. рублей выписывает только одна камера в Москве, однако уже этой весной количество таких комплексов многократно увеличится.
Обновлено вчера в 02:19
Происшествия
Силовики провели облаву на иностранцев в Екатеринбурге
Сотрудники силовых ведомств провели в Екатеринбурге спецоперацию, в ходе которой задержали несколько десятков граждан иностранных государств.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Обновлено вчера в 08:03
Общество
ОНФ направил Путину доклад по реформе обращения с ТКО
Общероссийский народный фонд (ОНФ) направил президенту России Владимиру Путину доклад по результатам масштабной кампании по контролю за реализацией реформы обращения с ТКО.
Обновлено в 01:52
Политика
В ходе акций протеста в Алжире пострадали 63 человека
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Китай выразил протест Канаде из-за экстрадиции финдиректора Huawei
Китай выразил протест Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:49