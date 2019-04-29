Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходамиГазета.Ru 20:53

Согласно документу, в прошлом году военные расходы России снизились на 3,5%. Как отмечается, в пятерку стран c наибольшими военными расходами вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия выпала из пятерки стран с наибольшими военными расходами

Lenta.ru19:45

SIPRI: Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

РИА Новости21:35

Россия впервые с 2006 года вышла из топа лидеров по тратам на оборону

РБК21:20

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Газета.Ru20:53

SIPRI: Россия опустилась в рейтинге стран с самыми большими военными расходами

RT на русском21:57

Военные расходы России снижаются второй год подряд

Эхо Москвы19:06

Эксперты: РФ впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами

ТАСС18:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Происшествия

Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске

Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 21:57
Космос

Илон Маск планирует запустить в космос 12 тысяч спутников

Стало известно, что Федеральная комиссия по связи одобрила запрос Илона Маска на запуск большого количества спутников на более низкой орбите, чем планировалось.
Обновлено в 19:35
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Обновлено в 11:01
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России

Обновлено в 14:21
Культура

Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено в 20:41
Происшествия

В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» из-за крушения Як-18

В Хабаровске отменили акцию «Эскадрилья героев» в связи с трагической гибелью президента Федерации авиаспорта Дальнего Востока и самолетного спорта Хабаровского края Владимира Левшина, который был организатором данного мероприятия.
Обновлено в 21:57
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено вчера в 12:48
Шоу-бизнес

Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией

Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 11:54
Общество

Как алтайские города пытаются стать «умнее» и возможно ли это

Объем финансирования проекта в Алтайском крае еще не утвержден.
Обновлено в 20:34
Общество

Красноярск накрыло снежным циклоном

Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.
Обновлено в 20:59
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено вчера в 14:40
Общество

Владимир Исаков: Профсоюз — это реальная сила

Некоторые политологи, между прочим, напрямую связывают рост неравенства с сокращением профсоюзов и ужесточением законодательства в отношении общественных организаций.
Обновлено в 21:33
Религия

В России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи

Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность празднования Пасхи в России, сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив

Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено в 21:52
Общество

Погода серьезно ухудшится в Приморье

Погода серьезно ухудшится в Приморье в последние дни апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Обновлено в 19:02
Хоккей

Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира

Обновлено в 16:28
Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Детки Галкина и Пугачевой красиво поздравили родителей с Пасхой

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отмечает праздник Пасхи. По традиции, с праздником родителей поздравили их детки, Елизавета и Гарри.
Обновлено в 09:20
Общество

Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке

Обновлено в 06:01
Политика

Соловьев жестко ответил американцу, обвинившему РФ в угрозе Пентагону

Американец Ариэль Коэн в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что якобы Россия угрожала США нанести удар по Пентагону за восемь секунд.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

The Telegraph сообщила об угрозе новых терактов по сценарию Шри-Ланки

21 и 22 апреля в Шри-Ланке произошла крупнейшая серия терактов в истории страны.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Поиск подлодки противника самолетами Ил-38Н на Камчатке попал на видео

Поиск подводной лодки условного противника противолодочными самолетами Ил-38Н на Камчатке попал на видео.
Обновлено в 13:01
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес

Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»

Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено в 10:30
Футбол

Гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Реал Солт-Лейк»

В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» дома обыграл «Реал Солт-Лейк» — 2:1. Счёт на 16-й минуте открыл нападающий хозяев Уриэль Антуна, ассистентом выступил Крис Понтиус.
Обновлено в 22:38
Финансы

Россия за пять лет сократила долю расчетов в долларах почти на 13%

Россия за последние пять лет, прошедших с момента введения санкций, сократила общую долю расчетов в долларах по внешнеторговым сделкам до 56,1% ($388 млрд).
Обновлено в 22:23
Армия и оружие

В ПНС заявили об участии иностранной авиации в боях над Триполи

Участие в столкновениях в районе ливийского Триполи принимают ВВС иностранных государств, заявил глава МВД заседающего в столице Ливии Правительстве национального согласия (ПНС Фаиза Сараджа) Фатхи Али Башага.
Обновлено в 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное