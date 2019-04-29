Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходамиГазета.Ru вчера в 20:53

Согласно документу, в прошлом году военные расходы России снизились на 3,5%. Как отмечается, в пятерку стран c наибольшими военными расходами вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.
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В Госдуме рассказали о планах по сокращению затрат на закупку вооружений

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Россия впервые за долгие годы не вошла в пятёрку стран с наибольшими военными расходами

Эхо Москвы03:02

Россия второй год подряд сокращает военные расходы

ФАНвчера в 19:29

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

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Lenta.ruвчера в 19:45

Россия впервые с 2006 года вышла из топа лидеров по тратам на оборону

РБКвчера в 21:20

Эксперты: Россия не попала в топ-5 стран с наибольшими военными расходами

ТАССвчера в 18:33
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Кино

Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод

Обновлено в 03:10
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Рада призвала отменить указ о выдаче паспортов жителям Донбасса

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала отменить указ об упрощённом режиме получения гражданства жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Обновлено в 02:30
Гаджеты

Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019

Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами

Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:25
Здоровье

В Минздраве РФ назвали неэффективными антибиотики против ряда вирусов

В самом лечении есть целый ряд ограничений, тем более что появилась новая угроза человечеству — неэффективность антибиотиков.
Обновлено в 00:35
Недвижимость

В России подорожало съемное жилье

Цены на аренду жилья в России продолжают расти, спрос на съемные квартиры остается стабильным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авито Недвижимость».
Обновлено вчера в 09:25
Здоровье

Врачи дефицитных специальностей в Кузбассе получат по миллиону рублей

По одному миллиону рублей получат врачи дефицитных специальностей в Кузбассе из средств областного бюджета, такую же сумму получат работники среднего медперсонала, пришедшие работать в фельдшерско-акушерские пункты, сообщил журналистам глава региона Сергей Цивилев на пресс-конференции, посвященной 200 дням подготовки к 300-летию Кузбасса.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

Литва получила в подарок от США винтовки 50-х годов

Обновлено вчера в 00:52
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Политика

Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Экономика

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Обновлено в 02:04
Культура

Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»

По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Певица МакSим рассказала, как попала в ДТП

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала, как попала в аварию.
Обновлено в 02:44
Общество

В Москве к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С

Синоптики прогнозируют, что к концу первых майских праздников в Москве потеплеет до +20 °С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:45
Культура

Как дочь Алсу вообще могла победить на «Голосе», проболтался Нагиев

Ранее Нагиев заявил об ударе по репутации из-за победы дочери Алсу на "Голосе".
Обновлено в 00:33
Происшествия

Мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге

По некоторым данным, в результате инцидента пострадал один мужчина. Предполагается, что взорвалась мина времен ВОВ, уточнил источник.
Обновлено вчера в 09:23
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Экономика

Etalon Group может выплатить финальный дивиденд-2018 в размере $0,19

Совет директоров Etalon Group рекомендовал акционерам утвердить выплату окончательного дивиденда за 2018 финансовый год в размере $0,19 на акцию или ГДР.
Обновлено в 03:00
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в битве за медали РПЛ

Обновлено вчера в 15:01
Интернет

Huawei и Vodafone запустили домашний Интернет 5G в Катаре

Например, в Катаре известный сотовый оператор Vodafone представил новое предложение для домашнего Интернета на основе сетей 5G — Vodafone GigaHome.
Обновлено в 02:01
Политика

Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
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