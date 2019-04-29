Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходамиГазета.Ru вчера в 20:53
Согласно документу, в прошлом году военные расходы России снизились на 3,5%. Как отмечается, в пятерку стран c наибольшими военными расходами вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.
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Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Скандал с финалом шоу «Голос. Дети» на Первом набирает обороты
Победительница шоу — Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Политика
Украинский министр Рева продолжил оскорблять пенсионеров Донбасса
Министр социальной политики Украины Рева заявил, что пенсии можно платить не всем жителям Донбасса, назвав их "негодяями".
Обновлено в 03:40
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
Шесть детей пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила участников шоу «Голос. Дети» своей премией
Больше всего голосов набрала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 12:41
Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%
С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Единоборства
В Абу-Даби пройдет первый турнир UFC, где выступит Хабиб Нурмагомедов
Ранее сообщалось, что именно в этот день чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет первый поединок после дисквалификации.
Обновлено в 05:23
Политика
В Кремле проигнорировали приезд министра-противника Хафтара
В Кремле не планируют проводить встречу с главой МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой, который должен прибыть в Москву с официальным визитом в понедельник, 29 апреля.
Обновлено в 06:14
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Здоровье
В Волгограде выписали малышку, родившуюся весом менее 1 кг
Обновлено вчера в 07:27
Музыка
Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»
Девятилетняя дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Юлия Савичева выступила против брачного договора
Обновлено в 05:11
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Общество
Космонавты с борта МКС поздравили российских пожарных
Обновлено в 05:07
Хоккей
Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России
Обновлено в 05:57
Происшествия
Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку
Мотовилихинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учителя и других учеников с ножом в одной из местных школ.
Обновлено в 03:00
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Авто
Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами
Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
Обновлено в 05:17
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Транспорт
Дорожные камеры удвоят наблюдение
Для фиксации нарушения потребуется две камеры: например, на въезде и на выезде из населенного пункта.
Обновлено в 04:46
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РФ
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 07:11