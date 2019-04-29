Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходамиГазета.Ru 20:53
Согласно документу, в прошлом году военные расходы России снизились на 3,5%. Как отмечается, в пятерку стран c наибольшими военными расходами вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
Армия и оружие
Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны
Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.
Обновлено в 19:58
Культура
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»
Пригожин подчеркнул, что людям следует прекратить травлю в отношении дочери Алсу.
Обновлено в 20:41
Происшествия
Одним из погибших при крушении Як-18 стал Владимир Левшин
Одним из погибших при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае стал глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.
Обновлено вчера в 05:05
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
Разработчик показал видео полета самолета МС-21
Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40
Финансы
Россия за годы санкций сократила долю доллара во внешней торговле на 13% - исследование
Россия за годы существования санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 получит функцию плавного зума
Три объектива смартфона Xiaomi Mi 9 позволяют пользователю выбирать разные фокусные расстояния, но для этого в каждый конкретный момент времени нужно выбирать конкретный объектив.
Обновлено в 02:13
Экономика
На Камчатке начинается официальная часть визита полпреда Юрия Трутнева
В понедельник на Камчатке пройдет деловая часть визита полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Обновлено в 15:37
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:22
Футбол
«Реал» проиграл последней команде чемпионата Испании
Встреча 35-го тура между «Реалом» и «Райо Вальекано» состоялся на стадионе «Кампо де Вальекас» и завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.Победный гол в матче был забит на 23-й минуте с пенальти.
Обновлено в 18:49
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Наука
Магниты приблизят ИИ к эффективности человеческого мозга
«Наши стохастические нейронные сети пытаются имитировать деятельность человеческого мозга и занимаются вычислениями через соединение нейронов и синапсов», — отмечает ученый Каушик Рой.
Обновлено в 13:17
Экономика
Таможня дает tax free: интуристам вернут налог автоматом
Быстрый возврат Иностранным гостям, сделавшим покупки в российских магазинах, не придется предъявлять бумажные чеки в аэропорту операторам системы tax free, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 17:01
Общество
Астролог Цагарели с прогнозом на 29 апреля – 5 мая: тяга к алкоголю и лжи
Уже в конце апреля из-за влияния Тельца многие приобрели излишне динамичную форму, из-за чего некоторые ломкие корпорации закачаются, как при землетрясении.
Обновлено в 05:30
Транспорт
«Платон» проследит за автобусами
На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Космос
Навстречу Земле мчится опасный астероид
Обновлено в 19:42
Общество
Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения.
Обновлено в 20:08
Политика
Эрдоган обеспечил охрану Зеленского в Турции
Обновлено в 18:55
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Мы выживаем в 40-градусной жаре и в адском графике»
«Предстоит испытать много разных эмоций: счастье от отлично снятого материала, радость, что вообще выживаем в 40-градусной жаре и в адском графике, грусть от долгой разлуки с любимыми и предвкушение долгожданной встречи с моими мальчиками», — поделилась Айза в микроблоге.
Обновлено в 16:30
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Армия и оружие
Российские военные научились ловить БПЛА сетью
Обновлено в 11:49
Хоккей
Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
НХЛ объявила финалистов в борьбе за приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Харт Трофи.
Обновлено в 16:31
Авто
Toyota открыла свой аналог знаменитого Нюрбургринга
Многие производители тестируют свои новинки на треках Нюрбургринга в Германии. Однако, похоже, что Toyota откажется от этой возможности.
Обновлено в 13:10
Экономика
Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка
В конечном итоге, к началу шашлычного сезона различные дешевые виды мяса стали дешевле. Больше всего подешевела курятина.
Обновлено в 20:15