Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходамиГазета.Ru вчера в 20:53
Согласно документу, в прошлом году военные расходы России снизились на 3,5%. Как отмечается, в пятерку стран c наибольшими военными расходами вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.
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Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено вчера в 12:57
Культура
В Абакане откроется выставка «Подарок городу»
В выставочном зале «Чылтыс» 30 апреля в 14 часов состоится презентация выставки Надежды Кобыльцовой из фондов Абаканской картинной галереи «Подарок городу».
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Правительство нацсогласия Ливии обвинило Совбез ООН в бездеятельности
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Совет Безопасности ООН в том, что его члены игнорируют сложившуюся ситуацию в регионе.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 11:31
Экономика
Аудиторы выявили нарушения при строительстве метро в Петербурге к ЧМ-2018
Специалисты Счетной палаты (СП) выявили нарушения при строительстве новых станций метро в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 01:37
Политика
Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования
Адмирал ВМС США Крейг Стивен Фаллер уволил контр-адмирала Джона Ринга, возглавлявшего американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
На сетевых торговых площадках обнаружили утечку 2,2 млн паспортных данных
В открытом реестре участников закупок, который обязаны вести все операторы электронных площадок в соответствии с нормами 44-ФЗ, иногда могут встречаться данные персонального характера, отметили в пресс-службе "Росэлторга".
Обновлено в 00:32
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено вчера в 06:55
Религия
В России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи
Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность празднования Пасхи в России, сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Гроза и жара ждёт Курск сегодня
Как сообщают специалисты, сегодня, в пятницу, 26 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, небольшой кратковременный дождь и гроза.
Обновлено 26 апреля в 01:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес
«Ставить на ребенка как на скаковую лошадь — неправильно»: Нагиев резко высказался об итогах «Голоса»
«Ставить на ребенка как на скаковую лошадь – неправильно», – заявил Нагиев.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Юрий Трутнев: «Значительные бюджетные деньги были просто потеряны»
Недостроенные гостиничные комплексы Hyatt в центре Владивостока продали значительно дешевле той суммы, в которую обошлось бюджету их строительство, тем не менее, продать их было необходимо.
Обновлено в 00:20
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Шоу-бизнес
Певица МакSим после аварии потеряла память
Маргарита Соколова, менеджер певицы Марины Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, рассказала о состоянии ее здоровья после страшного ДТП.
Обновлено в 01:32
Общество
СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне
МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено вчера в 22:35
Музыка
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Гаджеты
Официально представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3
Компания ZTE представила игровой смартфон Nubia Red Magic 3, презентация которого состоялась сегодня в Китае.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
Нева за сутки обмелела почти на полметра
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив
Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:52
Религия
Светлая седмица наступила у православных
Обновлено в 01:07
Политика
Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов
Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео
В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA
Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг победил в голосовании на звание лучшего молодого игрока года в Англии по версии PFA (Профессиональной футбольной ассоциации).
Обновлено в 00:09