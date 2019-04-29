Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходамиГазета.Ru вчера в 20:53

Согласно документу, в прошлом году военные расходы России снизились на 3,5%. Как отмечается, в пятерку стран c наибольшими военными расходами вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Это конец: под мировую экономику заложили бомбу на 243 триллиона долларов

РИА Новости01:00

Россия заняла шестое место среди стран с наибольшими военными тратами

RT на русскомвчера в 21:57

Военные расходы России снижаются второй год подряд

Эхо Москвывчера в 19:06

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Газета.Ruвчера в 20:53

Россия выпала из пятерки стран с наибольшими военными расходами

Lenta.ruвчера в 19:45

Россия впервые с 2006 года вышла из топа лидеров по тратам на оборону

РБКвчера в 21:20

Эксперты: Россия не попала в топ-5 стран с наибольшими военными расходами

ТАССвчера в 18:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено вчера в 12:57
Культура

В Абакане откроется выставка «Подарок городу»

В выставочном зале «Чылтыс» 30 апреля в 14 часов состоится презентация выставки Надежды Кобыльцовой из фондов Абаканской картинной галереи «Подарок городу».
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие

Правительство нацсогласия Ливии обвинило Совбез ООН в бездеятельности

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Совет Безопасности ООН в том, что его члены игнорируют сложившуюся ситуацию в регионе.
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 11:31
Экономика

Аудиторы выявили нарушения при строительстве метро в Петербурге к ЧМ-2018

Специалисты Счетной палаты (СП) выявили нарушения при строительстве новых станций метро в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 01:37
Политика

Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования

Адмирал ВМС США Крейг Стивен Фаллер уволил контр-адмирала Джона Ринга, возглавлявшего американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе.
Обновлено вчера в 21:35
Общество

На сетевых торговых площадках обнаружили утечку 2,2 млн паспортных данных

В открытом реестре участников закупок, который обязаны вести все операторы электронных площадок в соответствии с нормами 44-ФЗ, иногда могут встречаться данные персонального характера, отметили в пресс-службе "Росэлторга".
Обновлено в 00:32
Транспорт

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено вчера в 06:55
Религия

В России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи

Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность празднования Пасхи в России, сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 05:38
Общество

Гроза и жара ждёт Курск сегодня

Как сообщают специалисты, сегодня, в пятницу, 26 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, небольшой кратковременный дождь и гроза.
Обновлено 26 апреля в 01:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Шоу-бизнес

«Ставить на ребенка как на скаковую лошадь — неправильно»: Нагиев резко высказался об итогах «Голоса»

«Ставить на ребенка как на скаковую лошадь – неправильно», – заявил Нагиев.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика

Юрий Трутнев: «Значительные бюджетные деньги были просто потеряны»

Недостроенные гостиничные комплексы Hyatt в центре Владивостока продали значительно дешевле той суммы, в которую обошлось бюджету их строительство, тем не менее, продать их было необходимо.
Обновлено в 00:20
Музыка

Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Шоу-бизнес

Певица МакSим после аварии потеряла память

Маргарита Соколова, менеджер певицы Марины Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, рассказала о состоянии ее здоровья после страшного ДТП.
Обновлено в 01:32
Общество

СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне

МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено вчера в 22:35
Музыка

Пригожин объяснил победу дочери Алсу в «Голосе»

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:22
Гаджеты

Официально представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3

Компания ZTE представила игровой смартфон Nubia Red Magic 3, презентация которого состоялась сегодня в Китае.
Обновлено вчера в 12:14
Общество

Нева за сутки обмелела почти на полметра

Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие

Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив

Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:52
Религия

Светлая седмица наступила у православных

Обновлено в 01:07
Политика

Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов

Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Астрахани

Обновлено в 00:19
Происшествия

Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео

В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32
Общество

Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол

Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг победил в голосовании на звание лучшего молодого игрока года в Англии по версии PFA (Профессиональной футбольной ассоциации).
Обновлено в 00:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное