Политика
Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил ПатрушевiReactor вчера в 20:20
Патрушев заявил, что РФ не собирается лишать себя Интернета. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал принятие закона о «суверенном интернете» вынужденной мерой, связанной с возможностью киберугроз со стороны Запада.
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с чего всё началось
«Суверенный интернет» не предполагает ограничения работы Всемирной сети в России, а задача продовольственной безопасности на сегодня практически решена, заявил в интервью «Известиям» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Известиявчера в 17:01
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Технологии
Голосовой помощник для бизнеса «Варвара» скоро появится в России
Контролируемый кредитной организацией «Центр речевых технологий» (ЦРТ) приступил к разработке голосового помощника под рабочим названием «Варвара».
Обновлено в 01:29
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Обновлено в 02:11
Политика
Киселёв рассказал о призыве Путина
Киселев, рассказывая о выступлении Владимира Путина на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, интерпретировал слова президента как призыв «выдавливать из себя маленького Сталина» — реже сажать, реже использовать содержание под стражей как меру пресечения.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие
Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.
Обновлено вчера в 20:46
Авто
Новый кроссовер BMW X5 M замечен без камуфляжа
Новый кроссовер BMW X5 M замечен фотошпионами без камуфляжной защиты.
Обновлено вчера в 01:00
Технологии
У военных в России появится собственный мобильный оператор
Компания «Воентелеком» собирается обеспечить связью на базе сетей Tele2 жителей военных городков по всей стране, но скоро может начать предоставлять ее и для всех остальных военнослужащих.
Обновлено в 01:38
Политика
S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".
Обновлено в 00:26
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Приморье проверят видео, где мужчина размахивает бензопилой в кафе
Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Обновлено в 00:56
Спорт
Российский шпажист Бида победил на этапе Кубка мира в Аргентине
Россиянин Сергей Бида завоевал золото в индивидуальном турнире шпажистов на этапе Кубка мира по фехтованию в Буэнос-Айресе.
Обновлено вчера в 06:28
Игры
Названы системные требования для запуска эксклюзивов PlayStation на ПК
Как сообщалось ранее, на GDC 2019 было объявлено о портировании на персональные компьютеры эксклюзивных игр PlayStation.
Обновлено 22 марта в 08:02
Общество
После жалоб петербуржцев снесли больше 100 ограждений
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Баскетбол
Невероятный бросок с центра площадки принес «Шарлотт» победу над «Торонто»
Обновлено вчера в 20:29
Кино
«Мастер ужасов» Ларри Коэн умер в возрасте 77 лет
Ларри Коэн, прославившийся как продюсер и режиссер фильмов ужасов, а позже и как сценарист, умер вечером в субботу, 23 марта, в Лос-Анджелесе в окружении близких.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Глава минэкономразвития Забайкалья Новиченко ушел в отставку
Ранее источник в администрации сообщил, что на смену Новиченко придет первый заместитель министра Ирина Лизунова.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Дарига Кулибаева, дочь бывшего президента Казахстана, во время своей речи оскорбила инвалидов.
Обновлено в 01:49
Футбол
Канте не собирается переходить в «Реал»
Полузащитник «Челси» Нголо Канте прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал».
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Синоптик назвал сроки прихода весеннего тепла в Москву
По-весеннему теплая погода придет в Москву и область уже на следующих выходных, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Расследованием теракта в Новой Зеландии займется специальная комиссия
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что для расследования теракта в двух мечетях города Крайстчерч будет создана специальная королевская комиссия.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова ответила хейтерам на упрёки в небольшом размере груди
Ольга Бузова в Instagram сообщила, что крупная грудь старит женщин.
Обновлено в 01:52
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Поклонники Потапа и Насти Каменских встревоженно обсуждают события недавно прошедшей премии YUNA 2019.
Обновлено вчера в 09:00