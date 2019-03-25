Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил ПатрушевiReactor вчера в 20:20

«Суверенный интернет» не предполагает ограничения работы Всемирной сети в России, а задача продовольственной безопасности на сегодня практически решена, заявил в интервью «Известиям» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

с чего всё началось

Патрушев заявил, что РФ не собирается лишать себя Интернета. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал принятие закона о «суверенном интернете» вынужденной мерой, связанной с возможностью киберугроз со стороны Запада.

Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил Патрушев

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