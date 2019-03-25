Политика
Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил ПатрушевiReactor 20:20
Патрушев заявил, что РФ не собирается лишать себя Интернета. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал принятие закона о «суверенном интернете» вынужденной мерой, связанной с возможностью киберугроз со стороны Запада.
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Политика
Более 360 беженцев покинули «Эр-Рукбан»
Обновлено в 19:12
Авто
Умельцы сделали из LADA 4х4 «Нивы» уникальный аттракцион
Из многострадальной «Нивы» создали аттракцион для любителей адреналина.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Дали им щит и меч: Порошенко рассказал о перевооружении армии Украины
Более 420 единиц техники недавно получили вооружённые силы Украины, перевооружение будет продолжаться и дальше.
Обновлено в 13:48
Политика
Тимошенко: ЕС начал антикоррупционное расследование против Порошенко
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк
Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено в 20:18
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце
Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.
Обновлено в 15:21
Общество
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии Экспертно-аналитический центр Института экологии НИУ ВШЭ провел исследование (есть в распоряжении "Ъ") для "формирования целостной картины восприятия населением РФ проблем экологии и загрязнения окружающей среды" к заседанию президиума Госсовета (пройдет в апреле).
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Обновлено в 03:46
Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:15
Футбол
Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина
Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Операция в Югославии В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Союзной Республики Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН.
Обновлено в 12:05
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено в 18:05
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено в 13:05
Политика
Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
Новый караван мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено в 20:46
Происшествия
Более ста человек отравились водой в Дагестане
Минздрав Дагестана призывает жителей Хасавюрта до завершения расследования причин массового отравления соблюдать меры предосторожности — употреблять для питья и бытовых нужд только кипяченую или бутилированную воду, чаще мыть руки.
Обновлено в 08:49
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено в 19:35
Экономика
«Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактов
Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы, правительство должно одобрить их 28 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 20:15
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Футбол
Ван Дейк о матче с Германией: «Не взяли ни одного очка. Это отстой»
Капитан сборной Голландии Виргил ван Дейк поделился мыслями о поражении от Германии (2:3) в матче квалификации Евро-2020.
Обновлено в 17:49
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Политика
Принц Чарльз прибыл с историческим визитом на Кубу
Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли с историческим визитом на Кубу в рамках тура по странам Карибского бассейна.
Обновлено в 19:12
Политика
В S7 Space подтвердили планы отменить контракт по украинским ракетам
Первый запуск по «Морскому старту» запланирован на декабрь 2019 года, собеседник «РИА Новости» утверждал, что за ракеты украинскому предприятию уже выплатили около $30 млн, однако официально эта информация не была подтверждена.
Обновлено в 21:07
Происшествия
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро
В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06