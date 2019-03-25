Политика
Россия не планирует отключать себя от Интернета, заявил ПатрушевiReactor 20:20
Патрушев заявил, что РФ не собирается лишать себя Интернета. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал принятие закона о «суверенном интернете» вынужденной мерой, связанной с возможностью киберугроз со стороны Запада.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 23:15, Ашберн
Происшествия
Во Владивостоке в суд поступили уголовные дела об афере с косатками
Уголовные дела о причинении ущерба на 13,5 миллиона рублей при вылове и перевозке косаток в отношении бывшего директора ФГБНУ "Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр" (ТИНРО-Центр) Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено в 18:27
Политика
Спецслужбы предотвратили 19 терактов в России в 2018 году
Российские спецслужбы в 2018 году предотвратили 19 терактов.
Обновлено в 22:34
Общество
Барнаульская учительница уволилась из школы из-за откровенного фото в интернете
Барнаульская учительница уволилась из школы из-за откровенного фото в интернете😱 ⠀ Барнаульский учитель и член федерации зимнего плавания Татьяна Кувшинникова, которую едва не уволили за фото в социальной сети, больше не работает в своей школе. ⠀ В середине февраля женщина написала заявление об уходе по собственному желанию. ⠀ Ранее женщина сделала это фото на озере Пионерское.
Обновлено в 22:34
Происшествия
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено в 13:50
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Политика
Еще один крупный караван мигрантов начал путь по Мексике к США
Крупный караван мигрантов из стран Центральной Америки начал путешествие от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 22:51
Экономика
Цена жилья в Новой Москве преодолела психологический рубеж
В период с февраля 2018-го по февраль 2019-го средняя цена квадратного метра в новостройках Новой Москвы выросла на 20 тысяч рублей, с 97 тысяч до 118 тысяч рублей, перешагнув через психологическую 100-тысячную отметку.
Обновлено в 08:56
Экономика
Что правительство делало с платежами за негативное воздействие
Первой причиной резкого снижения поступлений ПНВОС стало принятие в сентябре 2016 года нового постановления правительства о таких платежах.
Обновлено в 17:49
Хоккей
Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Монреалем»
Хозяева проигрывали после первого периода, но свели основное время вничью и выиграли в овертайме за счет гола россиянина Андрея Свечникова – 2:1. После того, как канадец Байрон на 14-й минуте открыл счет, игра пошла по сценарию "Канадиенс".
Обновлено в 23:00
Общество
Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома
Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома "МегаФон", МТС, "Вымпелком", "ЭР-Телеком Холдинг" и ассоциация "Ростелесеть" обратились к главе Минкомсвязи Константину Носкову с просьбой поддержать проект о либерализации доступа в многоквартирные дома, "скорректировав позицию" по вопросу поправок.
Обновлено в 17:52
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Врач и два железнодорожника осуждены за схему со взятками в Забайкалье
Вынесен приговор врачу-терапевту узловой поликлиники в Шилке, а также двум работникам местной железнодорожной станции, которые за взятки занимались оформлением сотрудникам ОАО «РЖД» листов временной нетрудоспособности и заключений медкомиссии.
Обновлено в 21:18
Спорт
Советский разведчик объяснил проигрыш Спасского Фишеру
Советский гроссмейстер Борис Спасский в 1972 году проиграл американцу Бобби Фишеру матч на первенство мира по шахматам в том числе и потому, что был лишен необходимой психологической поддержки в условиях давления со стороны команды из США, считает ветеран Службы внешней разведки РФ Георгий Санников.
Обновлено в 20:17
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело по продаже незаконного кислорода
Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам, содержащим признаки преступления по статье «незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере».
Обновлено в 20:42
Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:15
Происшествия
Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области
В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.
Обновлено в 20:17
Экономика
НБУ спрогнозировал замедление роста экономики Украины
В Нацбанке Украины (НБУ) заявили, что роста экономики страны в 2019 году замедлится до 2,5%. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:55
Гаджеты
Apple запустила трансляцию своей презентации за сутки до её начала
На официальном сайте Apple уже запущена прямая трансляция, но камеры пока показывают пустой зал Театра Стива.
Обновлено в 13:07
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Бывший шурин Дэвида Бекхэма пытался покончить с собой
Поначалу Крис пытался договориться и урегулировать конфликт мирным путем, но, когда это не получилось, впал в отчаяние и депрессию.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Потерпевший бедствие паром Viking Sky прибыл в порт в Молде
Круизный лайнер Viking Sky, который в субботу днем потерял ход у берегов западной Норвегии в условиях сильнейшего шторма, прибыл в порт норвежского города Молде, сообщает телекомпания NRK.
Обновлено в 12:18
Общество
Владелец барнаульского предприятия Максим Савинков: «В Лимпопо попали случайно»
Предприятие продает их по России и в 26 странах мира.
Обновлено в 19:04
Политика
В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15