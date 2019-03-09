Армия и оружие

Россия не планирует атаковать страны НАТО, заявили в ПентагонеГазета.Ru вчера в 11:40

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что на настоящий момент у России нет намерения атаковать страны НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Джозеф Данфорд
Я не думаю, что Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, поскольку, по моему мнению, абсолютно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит вероятную выгоду.
— Джозеф Данфорд, американский военный деятельBFM.ru вчера в 13:51

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