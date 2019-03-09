Россия не планирует атаковать страны НАТО, заявили в ПентагонеГазета.Ru вчера в 11:40

Я не думаю, что Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, поскольку, по моему мнению, абсолютно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит вероятную выгоду.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что на настоящий момент у России нет намерения атаковать страны НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".

Россия не планирует атаковать страны НАТО, заявили в Пентагоне

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