Политика

Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Первый канал
вчера в 23:32

Вопреки обвинениям Киева и Брюсселя, Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море. Число проверок на судах береговая охрана погранслужбы увеличила исключительно из соображений безопасности в связи с вводом в эксплуатацию Крымского моста.
Первый каналвчера в 23:32
с чего всё началось
«Очередное нагнетание напряжённости между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности», — говорится в сообщении
.
RT на русскомвчера в 12:13

Подробнее о событии

Демурин о ситуации в Азовском море: прогноз неутешителен

REGNUM04:36

МИД сообщил, что Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море

Коммерсантъвчера в 17:42

Российские дипломаты предостерегли Киев от авантюр в Азовском море

URA.Ruвчера в 17:39

Россия призвала Украину отказаться от авантюр в Азовском море

РИА Новостивчера в 15:49

МИД рассказал об авантюрах Киева с границей в Азовском море

РБКвчера в 12:49

Россия предостерегла Украину от попыток пересмотреть статус Азовского моря

ТАССвчера в 12:18

МИД России предостерёг Украину от авантюр в Азовском море

RT на русскомвчера в 12:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Политика

Исполняющим обязанности главы ГРУ назначен Игорь Костюков

Обновлено в 05:33
Политика

Захарова прокомментировала заявление Могерини об Азовском море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о ситуации в Азовском море.
Обновлено в 05:28
Политика

Эксперт прокомментировал заявление Мэттиса о России и соблюдении ДРСМД

Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT прокомментировал заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Соединённые Штаты надеются на демонстрацию Россией стремления вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:22
Политика

Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии

Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP.
Обновлено в 05:40
Политика

Место Кучмы на переговорах по Донбассу занял первый глава СБУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и бывшего главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:38
Политика

В Крыму заявили о сигналах с Украины о «новом Майдане»

Обновлено в 05:40
Политика

Турция ждет поставок комплексов С-400 в 2019 году

Анкара рассчитывает начать совместное производство зенитных ракетных комплексов С-400 с Россией, после того как поступит первая батарея этих машин для Вооруженных сил Турции.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Завершено строительство первой очереди аэродрома Бельбек в Крыму

В Минобороны России сообщили о завершении строительства первой очереди военного аэродрома Бельбек в Крыму.
Обновлено в 05:40
Политика

Медведев назначил нового куратора железнодорожной отрасли в Минтрансе

Новым заместителем министра транспорта, курирующим железнодорожную отрасль, стал Владимир Токарев, бывший руководитель Госстроя.
Обновлено в 05:32
Политика

Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесены в Госдуму

Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», среди которых Адальби Шхагошев, передает корреспондент 22 ноября.
Обновлено в 05:24
Политика

«Коммерсантъ»: «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

Как уточняет издание, в Болгарию и Сербию газ пойдёт с 2020 года, в Венгрию с 2021-го и в Словакию во второй половине 2022 года.
Обновлено в 05:29
Политика

МИД: надо понять, как Япония трактует положения декларации 1956 года

Москва хочет понять, каким образом Токио трактует положения советско-японской декларации от 1956 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 05:33
Политика

Сенатор Богданов написал заявление о досрочном сложении полномочий

По словам источника РИА Новости в Совфеде, Богданов досрочно уходит из палаты, чтобы освободить место для бывшего губернатора Курской области Александра Михайлова.
Обновлено в 05:23
Политика

61% россиян назвали Путина ответственным за проблемы страны

Большинство россиян считают, что президент России Владимир Путин несет ответственность за стоящие перед страной проблемы.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

В НАТО кодифицировали ракету «Буревестник»

«Обновление от источника: российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall», — пишет Панда.
Обновлено в 05:10
ещё по теме
Азовское море
Море в России
Полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы, омывающее побережье Украины и России. Самое мелкое море в мире: глубина не превышает 13,5 метров, средняя глубина около 7,4 м. Азовское море соединяется с Атлантическим океаном длинной цепочкой проливов и морей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное