Политика
Россия не намерена обсуждать статус Крыма в «нормандском формате»Ореанда-Новости 06:50
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не намерена принимать участие в обсуждении статуса Крыма на встрече так называемой нормандской четвёрки.
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Россия ответила на предложение Зеленского обсудить статус Крыма в «нормандском формате»
Национальная служба новостей05:43
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