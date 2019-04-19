Экономика
Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствиемМосква 24 01:32
По итогам 2018 года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль. В частности, удельный вес молока составил 84,2% при необходимости в 90%. Показатель по соли оказался еще ниже – 64,2% вместо минимум 85%.
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