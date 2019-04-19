Экономика

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствиемМосква 24 01:32

По итогам 2018 года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль. В частности, удельный вес молока составил 84,2% при необходимости в 90%. Показатель по соли оказался еще ниже – 64,2% вместо минимум 85%.
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Положения доктрины продбезопасности РФ выполнены не полностью

News.ru04:23

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

Москва 2401:32

России не удалось выполнить все требования доктрины продовольственной безопасности

РЕН ТВвчера в 22:07

Россия почти достигла нужного уровня самообеспечения продуктами

Телеканал 360°01:17

Россиянам может не хватить продуктов

URA.Ruвчера в 21:03

Россия не смогла обеспечить себя продовольствием

Алтапрессвчера в 22:10

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

Известиявчера в 19:43
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Транспорт

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права

РИА Новости поинтересовалось, потребуется ли увеличение бюджетного финансирования при введении ожидаемых изменений в теоретический экзамен, на что в Госавтоинспекции ответили, что "реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России".
Обновлено вчера в 21:06
Авто

Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»

Под капотом новинки расположится 2,4-литровый 4-цилиндровый турбированный двигатель, который был позаимствован у седана Legacy, мощностью 260 л.с. Кроме того в линейку двигателей вошел 2,5-литровый агрегат.
Обновлено 17 апреля в 11:39
Футбол

«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли

Санкт-петербургский «Зенит» обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) с просьбой урегулировать трансфер защитника Михи Мевли в «Ростов».
Обновлено в 06:19
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Обновлено в 03:35
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию доклада Мюллера

В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
Обновлено в 05:31
Гаджеты

Производитель YotaPhone обанкротился

Суд признал банкротом зарегистрированный на Каймановых островах офшор Yota — головную структуру производителя смартфонов Yota Devices.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина

Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Политика

Иностранцы назвали угрозы Киева в адрес участников ЯМЭФ «дурдомом»

В свою очередь, еще один участник форума, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что имеет полное право сам решать, как ему поступать.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Двух следователей ФСБ подозревают в вымогательстве

Суд арестовал экс-главу издательства "Известия" Его сын Александр утверждает, что следователи изначально требовали от арестанта признания вины, угрожая включить в дело еще восемь эпизодов и объявить сына в розыск.
Обновлено в 01:29
Космос

Огненный шар окрасил небо в зелёный цвет: Огромный метеор пролетел над 10 штатами США

Эксперты отметили, что в атмосферу Земли метеор вошел над Нью-Джерси, пролетел над 10 штатами США и закончил свое движение над Виргинией.
Обновлено вчера в 13:11
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Опубликовано полное видео драки футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина их друзей с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным в «Кофемании».
Обновлено в 06:22
Происшествия

В детсаду Югры ребенок погиб, просунув голову между ограждениями

Во время прогулки на территории детсада в Нягани ребенок забрался на деревянную площадку, просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Лукашенко потребовал прекратить поднимать языковой вопрос в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что языковой вопрос в стране закрыт, потеря русского языка означает "потерю разума".
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Севастополе обрушилась парковка с машинами

В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных

Обновлено в 02:33
Общество

Косаток исключили из списка животных, которых можно добыть в 2020 году

Обновлено в 04:37
Футбол

Президент «Наполи» объяснил, почему Роналду не смог выиграть ЛЧ

Роналду не помог «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов, потому что матчи выигрывает команда.
Обновлено в 04:40
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Политика

В Кремле отреагировали на вынесение приговора украинским морякам

На вопрос передачи на родину украинских моряков, Песков заявил, что существуют разные юридические процедуры, которые могут быть использованы после вынесения приговора.
Обновлено в 05:58
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Гаджеты

Раскрыты особенности камеры нового iPhone

Предыдущие модели iPhone имеют 8 Мп. Передняя камера будет полностью невидимой на дисплее смартфона благодаря специальному покрытию экрана.
Обновлено в 02:43
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