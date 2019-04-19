Экономика
Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствиемМосква 24 01:32
По итогам 2018 года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль. В частности, удельный вес молока составил 84,2% при необходимости в 90%. Показатель по соли оказался еще ниже – 64,2% вместо минимум 85%.
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Политика
Суд обязал завод «Укроборонпрома» выплатить 5 млн рублей РСК «МиГ»
Хозяйственный суд Хмельницкой области обязал Красиловский агрегатный завод, входящий в «Укроборонпром», выплатить более 5 млн рублей российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ».
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадку
На большом десантном корабле «Цезарь Куников» после учений возникла неисправность с рулевым устройством.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Шесть кораблей НАТО вошли в польскую Гдыню
Шесть кораблей 1-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в порт города Гдыня на севере Польши.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
В Забайкалье из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Забайкальского края из-за природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:25
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Политика
Песков рассказал об ожиданиях Москвы от нового главы Украины
В Москве надеются, что новый президент Украины не будет сторонником применения силы в Донбассе.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Двух сотрудников разведки ОАЭ задержали в Турции
Двух сотрудников разведывательных служб Объединённых Арабских Эмиратов задержали в Стамбуле.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в Югре
Как сообщили «Вестнику» в пресс-службе СКР по ХМАО, во время прогулки на улице мальчик 4 лет просунул голову между частями деревянной конструкции, но освободиться не смог.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Происшествия
Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет
Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны поступать по примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в пролёте через своё воздушное пространство российским самолетам, следовавшим в Венесуэлу, заявила 19 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:44
Общество
Конституционный суд отклонил жалобу на закон о «праве на забвение»
С 1 января 2016 года россияне могут требовать от поисковиков удалить из выдачи ссылки на «незаконную, недостоверную или неактуальную информацию» по так называемому закону о «праве на забвение».
Обновлено в 09:58
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
СМИ узнали формат дебатов Порошенко и Зеленского
Обновлено в 10:25
Космос
Астероид размером с дом приблизился к Земле
Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Индия срочно закупает израильские противотанковые комплексы Spike
Министерство обороны Индии сделало срочный заказ на партию израильских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Spike, сообщается 19 апреля на сайте armyrecognition.com.
Обновлено в 09:58
Политика
Лукашенко заявил о возможности изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность внесения изменений в основной закон государства.
Обновлено в 06:18
Общество
Штормовой ветер и дождь со снегом ожидаются в Крыму в субботу
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 20 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с, ночью и утром 20 апреля в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидается очень сильный дождь со снегом", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:17
Наука
В глубинах Индийского океана обнаружили неизвестное существо
Британские исследователи, решившие изучить глубоководную фауну Индийского океана, засняли на пленку неизвестного обитателя глубин, внешне похожего на стебельчатую асцидию, но, вероятнее всего, речь идет о совершенно новом виде.
Обновлено вчера в 10:57
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Общество
В Москве ожидается потепление до +25 °С
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Происшествия
Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского
По версии следствия, Ольга Гяммер применила насилие к полицейскому, когда защищала активистку Милу Земцову в день акции против политики федеральных властей 9 сентября 2018 года.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
Обновлено в 07:19
Экономика
«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Авто
Volkswagen показал гоночный электрокар для рекорда на Нюрбургринге
Немецкий автопроизводитель рассказал о подготовке к новому рекорду «Северной петли» Нюрбургринга, который попытаются установить на гоночном электрокаре ID R. Напомним, что эта же модель приняла участие в заезде на скорость подъема на гору Пайкс-Пик.
Обновлено в 08:27