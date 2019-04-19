Экономика
Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствиемИзвестия вчера в 19:43
По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль. Удельный вес российского молока составил 84,2% при нужном пороге в 90%.
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Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Политика
Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину
Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду
Глава Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики провести проверку в связи со смертью ребенка в Нягани.
Обновлено в 04:13
Авто
Renault сертифицировал Arkana для России
Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Интернет
Facebook хранил без шифрования миллионы паролей от Instagram
Руководство компании и одноименной социальной сети Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде.
Обновлено вчера в 19:23
Шоу-бизнес
«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:47
Экономика
Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Наука
Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
Проанализировав сигналы от множества мелких землетрясений, ученые смогли наглядно увидеть, как на глубине зарождаются крупные землетрясения и как их нарастающая сейсмическая активность распространяется вверх и вдоль сейсмогенной зоны.
Обновлено вчера в 14:02
Единоборства
UFC проведет открытую церемонию взвешивания в Петербурге
Абсолютный бойцовский чемпионат проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге.
Обновлено 17 апреля в 08:33
Баскетбол
Итудис: «Нам о многом предстоит поговорить за закрытыми дверями»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признал, что его команда закономерно проиграла «Басконии» во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги.
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
Китай рассекречивает свои вооруженные силы
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Тата Карапетян впервые рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой
Татевик Карапетян впервые после развода с Игорем Булатовым дала интервью и высказалась относительно измены уже бывшего мужа.
Обновлено в 04:58
Экономика
Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»
Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Политика
В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьером Украины
Президент Украины Петр Порошенко разработал план на случай, если не сможет победить в предстоящих выборах.
Обновлено в 03:36
Гаджеты
LG представила первую колонку с «Алисой»
Обновлено в 04:51
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Политика
МИД не нашел в докладе Мюллера доказательств «вмешательства России»
В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
Обновлено в 04:01
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03