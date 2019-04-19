Экономика

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствиемИзвестия вчера в 19:43

По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль. Удельный вес российского молока составил 84,2% при нужном пороге в 90%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

России не удалось выполнить все требования доктрины продовольственной безопасности

РЕН ТВвчера в 22:07

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

Москва 2401:32

Россия почти достигла нужного уровня самообеспечения продуктами

Телеканал 360°01:17

Положения доктрины продбезопасности РФ выполнены не полностью

News.ru04:23

Россиянам может не хватить продуктов

URA.Ruвчера в 21:03

Россия не смогла обеспечить себя продовольствием

Алтапрессвчера в 22:10

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

Известиявчера в 19:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Политика

Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину

Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду

Глава Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики провести проверку в связи со смертью ребенка в Нягани.
Обновлено в 04:13
Авто

Renault сертифицировал Arkana для России

Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Обновлено в 03:35
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Интернет

Facebook хранил без шифрования миллионы паролей от Instagram

Руководство компании и одноименной социальной сети Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде.
Обновлено вчера в 19:23
Шоу-бизнес

«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ

Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:47
Экономика

Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан

По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Проанализировав сигналы от множества мелких землетрясений, ученые смогли наглядно увидеть, как на глубине зарождаются крупные землетрясения и как их нарастающая сейсмическая активность распространяется вверх и вдоль сейсмогенной зоны.
Обновлено вчера в 14:02
Единоборства

UFC проведет открытую церемонию взвешивания в Петербурге

Абсолютный бойцовский чемпионат проведет открытую церемонию взвешивания перед турниром в Санкт-Петербурге.
Обновлено 17 апреля в 08:33
Баскетбол

Итудис: «Нам о многом предстоит поговорить за закрытыми дверями»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признал, что его команда закономерно проиграла «Басконии» во втором матче четвертьфинальной серии Евролиги.
Обновлено вчера в 16:12
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

Китай рассекречивает свои вооруженные силы

Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Тата Карапетян впервые рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой

Татевик Карапетян впервые после развода с Игорем Булатовым дала интервью и высказалась относительно измены уже бывшего мужа.
Обновлено в 04:58
Экономика

Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть»

Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Политика

В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьером Украины

Президент Украины Петр Порошенко разработал план на случай, если не сможет победить в предстоящих выборах.
Обновлено в 03:36
Гаджеты

LG представила первую колонку с «Алисой»

Обновлено в 04:51
Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Политика

МИД не нашел в докладе Мюллера доказательств «вмешательства России»

В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
Обновлено в 04:01
Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное