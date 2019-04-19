Экономика
Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствиемИзвестия вчера в 19:43
По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль. Удельный вес российского молока составил 84,2% при нужном пороге в 90%.
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Политика
Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства
Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.
Обновлено в 01:08
Политика
Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»
Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Происшествия
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Хоккей
Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ
Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Потушен сильный пожар на крыше пятиэтажки в Канске
Сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Канске Красноярского края.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
В США обвинили Германию в недостаточном «устрашении» России
Экс-заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби обвинил Германию в неправильном поведении по отношению к России и заявил о необходимости больше вкладываться в ее «устрашение».
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину
Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Путешествия
Определены российские города с самыми дешевыми отелями
Самые бюджетные отели находятся в Санкт-Петербурге, где цены на проживание начинаются от 513 рублей с человека за ночь.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов отреагировал на слухи о расставании с женой
Прошло несколько дней, прежде чем Андрей Григорьев-Апполонов решил лично прокомментировал слухи о том, что от него ушла жена.
Обновлено в 02:05
Футбол
МЛС расширит состав лиги с 24 до 30 команд
Североамериканская футбольная лига МЛС планирует к 2021 году расширить состав участников до 30 клубов.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено вчера в 07:16
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
В Северной Ирландии произошла стрельба
Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
В минздраве рассказали о состоянии отравившихся в Якутии школьников
Состояние 11 учащихся гимназии в Якутии, госпитализированных с отравлением, оценивается врачами как легкой и средней тяжести, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Иван Борисов.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных
Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
Обновлено в 02:33
Авто
На китайском рынке есть своя «Лада Гранта»
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Югре возбудили дело после гибели ребенка на территории детсада
Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Армия и оружие
Боевики ИГ атаковали посты сирийских военных в провинции Хомс
Обновлено вчера в 08:32
Авто
Утилизация транспортного средства: куда сдать автомобильный хлам
Если автовладелец решит ей воспользоваться, то он получит сразу две выгоды: скидку на покупку нового транспортного средства и конечно же он станет, отчасти, защитником окружающей среды.
Обновлено в 01:55
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Кино
Премьерный показ: в МХАТ им. Горького представят постановку о стариках
Режиссером спектакля выступил Руслан Маликов 19 апреля в 19:00 на сцене МХАТ имени Горького состоится показ постановки Руслана Маликова "Последний герой" по пьесе Ивана Крепостного.
Обновлено в 00:45