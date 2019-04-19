Экономика

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствиемИзвестия вчера в 19:43

По итогам прошлого года необходимого уровня не достигли молоко, картофель и соль. Удельный вес российского молока составил 84,2% при нужном пороге в 90%.
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Россия не смогла обеспечить граждан продуктами к 2019 году

VSE42 Новости00:10

Россия почти достигла нужного уровня самообеспечения продуктами

Телеканал 360°01:17

России не удалось выполнить все требования доктрины продовольственной безопасности

РЕН ТВвчера в 22:07

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

Москва 2401:32

Россиянам может не хватить продуктов

URA.Ruвчера в 21:03

Россия не смогла обеспечить себя продовольствием

Алтапрессвчера в 22:10

Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием

Известиявчера в 19:43
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Политика

Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.
Обновлено в 01:08
Политика

Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»

Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Происшествия

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Хоккей

Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ

Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Потушен сильный пожар на крыше пятиэтажки в Канске

Сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Канске Красноярского края.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

В США обвинили Германию в недостаточном «устрашении» России

Экс-заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби обвинил Германию в неправильном поведении по отношению к России и заявил о необходимости больше вкладываться в ее «устрашение».
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину

Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Путешествия

Определены российские города с самыми дешевыми отелями

Самые бюджетные отели находятся в Санкт-Петербурге, где цены на проживание начинаются от 513 рублей с человека за ночь.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов отреагировал на слухи о расставании с женой

Прошло несколько дней, прежде чем Андрей Григорьев-Апполонов решил лично прокомментировал слухи о том, что от него ушла жена.
Обновлено в 02:05
Футбол

МЛС расширит состав лиги с 24 до 30 команд

Североамериканская футбольная лига МЛС планирует к 2021 году расширить состав участников до 30 клубов.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено вчера в 07:16
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

В Северной Ирландии произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

В минздраве рассказали о состоянии отравившихся в Якутии школьников

Состояние 11 учащихся гимназии в Якутии, госпитализированных с отравлением, оценивается врачами как легкой и средней тяжести, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Иван Борисов.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных

Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
Обновлено в 02:33
Авто

На китайском рынке есть своя «Лада Гранта»

Обновлено в 03:02
Происшествия

В Югре возбудили дело после гибели ребенка на территории детсада

Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Армия и оружие

Боевики ИГ атаковали посты сирийских военных в провинции Хомс

Обновлено вчера в 08:32
Авто

Утилизация транспортного средства: куда сдать автомобильный хлам

Если автовладелец решит ей воспользоваться, то он получит сразу две выгоды: скидку на покупку нового транспортного средства и конечно же он станет, отчасти, защитником окружающей среды.
Обновлено в 01:55
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Кино

Премьерный показ: в МХАТ им. Горького представят постановку о стариках

Режиссером спектакля выступил Руслан Маликов 19 апреля в 19:00 на сцене МХАТ имени Горького состоится показ постановки Руслана Маликова "Последний герой" по пьесе Ивана Крепостного.
Обновлено в 00:45
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