Россия не будет исполнять решение трибунала ООН по украинским морякамИзвестия 06:56

Этот случай в Керченском проливе не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом состоит позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию.

Полномочия Международного трибунала ООН по морскому праву не распространяются на ситуацию с украинскими моряками, которые были задержаны за незаконное проникновение в территориальные воды России во время провокации в Керченском проливе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 25 июня.

Россия не будет исполнять решение трибунала ООН по украинским морякам

Технологии На Южном Урале найден ритуальный комплекс бронзового века Судя по керамике, мегалиты использовали в течение многих веков: от эпохи Аркаима до конца бронзового века.

Энергетика Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Политика Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ государства Права РФ единогласно поддержали 12 стран, большинством голосов высказали мнение делегации еще 11 государств.

Экономика Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.

Культура Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.

Политика Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Музыка Филипп Киркоров выпустил новый клип «Стеснение пропало» Филипп Киркоров выпустил новый клип на свой летний хит "Стеснение пропало", который выпустил еще в конце апреля.

Происшествия В Костромской области загорелся корпус детского лагеря Корпус детского лагеря "Золотой Колосок" загорелся под Костромой, всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Наука Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.

Политика Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.

Футбол Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки по футболу По итогам группового этапа Кубка Америки по футболу, заключительные матчи которого прошли в ночь на вторник по московскому времени, определились пары 1/4 финала.

Интернет Почта Mail.ru откажется от паролей Как рассказали «РИА Новости» в Mail.ru, компания собирается в дальнейшем полностью отказаться от паролей, в том числе и в ранее созданных почтовых ящиках.

Политика Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном Глава Нацгвардии Украины инициировал проведение служебного расследования Национальная гвардия Украины проведет расследование по факту использования выпускниками Академии нацгвардии песни Олега Газманова "Офицеры" на выпускном вечере, пишет "Взгляд" со ссылкой на заявление МВД Украины.