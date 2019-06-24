Политика
Россия назвала условия транзита газа через УкраинуЦентр энергетической экспертизы вчера в 21:50
"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.
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"Эти тезисы представителя РФ доказывают правильность подхода, который был выбран командой "Нафтогаза" – мы должны сохранить возможность подавать иски к "Газпрому", если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита территорией Украины", – написал пан Коболев в Facebook.Утро.ru11:47
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Приходько: для транзита газа через Украину необходимо урегулировать судебные споры
Коммерсантъвчера в 22:24
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