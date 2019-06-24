Россия назвала условие для сохранения транзита газа через УкраинуLenta.ru 17:48

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории.

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

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