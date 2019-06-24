Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через УкраинуLenta.ru вчера в 17:48

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории.
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В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.
ТАССвчера в 17:34

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Украине предстоит длинная-длинная зима

Новостной фронт04:04

Москва назвала условия сохранения транзита газа через Украину

RT на русском03:34

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

ТАССвчера в 17:34

Приходько: для транзита газа через Украину необходимо урегулировать судебные споры

Коммерсантъвчера в 22:24

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Газета.Ruвчера в 20:21

В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину

РБКвчера в 19:22

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

РИА Новости01:36
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:00, Вашингтон
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По всей России пройдут акции против политических репрессий

Обновлено вчера в 02:09
Общество

В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн

В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
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Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
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Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено вчера в 07:41
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В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части

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Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса

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Общество

В российском городе в водопроводной воде нашли вирус гепатита А

Две пробы водопроводной воды, взятые в городе Охе на севере Сахалина, показали положительный результат на вирус гепатита А. С симптомами заболевания госпитализирована семья из трех человек.
Обновлено в 04:55
Политика

Туроператоры Алтайского края обеспокоены ситуацией в Грузии

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Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В город под Екатеринбургом отправили ОМОН после убийства в драке

Обновлено в 04:31
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
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Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии

За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 00:42
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Опытный водородный поезд выйдет на британскую магистральную сеть

Первый опытный образец нового водородного пассажирского поезда выйдет на британскую магистральную сеть.
Обновлено в 01:23
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц

Обновлено в 03:51
Единоборства

Россия выиграла чемпионат Европы по ММА

Сборная России завоевала первое общекомандное место на чемпионате Европы по смешанному боевому единоборству (ММА), прошедшем в Риме, участие в котором приняли свыше 300 бойцов из 35 стран.
Обновлено в 05:00
Политика

Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 04:30
Общество

Росконтроль внес в «черный список» шесть марок сарделек

Росконтроль исследовал говяжьи сардельки семи брендов. По итогам проверки шесть марок внесли в «черный список».
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В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
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В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова

Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
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Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
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Власти Грузии пошли на уступки протестующим

Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.
Обновлено в 04:12
Общество

В Самарской области в ближайшие сутки ожидаются сильные грозы и град

Обновлено в 04:47
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Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Политика

Слуцкий оценил условия возвращения России в ПАСЕ от фонда MH17

Ранее стало известно, что Нидерландский фонд MH17 направил письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
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Происшествия

Летевший из Анапы в Уфу самолет сел в Самаре из-за неисправности

Обновлено в 03:27
Происшествия

Теплоход сел на мель в Керченском проливе

В середине мая сухогруз «Омский-143», перевозивший кукурузу, сел на мель на Волге недалеко от Саратова.
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«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ

Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).
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Экс-хавбек «Спартака» стал игроком «Аякса»

Экс-хавбек московского "Спартака", в настоящее время выступающий в испанской "Севильи", Квинси Промес перешел в амстердамский "Аякс".
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