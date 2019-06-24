Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через УкраинуLenta.ru вчера в 17:48
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории.
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с чего всё началось
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.ТАССвчера в 17:34
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Приходько: для транзита газа через Украину необходимо урегулировать судебные споры
Коммерсантъвчера в 22:24
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:00, Вашингтон
Общество
По всей России пройдут акции против политических репрессий
Обновлено вчера в 02:09
Общество
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено вчера в 07:41
Наука
Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса
Обновлено в 05:07
Общество
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Обновлено в 04:55
Политика
Туроператоры Алтайского края обеспокоены ситуацией в Грузии
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Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
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Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии
За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 00:42
Наука
Опытный водородный поезд выйдет на британскую магистральную сеть
Первый опытный образец нового водородного пассажирского поезда выйдет на британскую магистральную сеть.
Обновлено в 01:23
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц
Обновлено в 03:51
Единоборства
Россия выиграла чемпионат Европы по ММА
Сборная России завоевала первое общекомандное место на чемпионате Европы по смешанному боевому единоборству (ММА), прошедшем в Риме, участие в котором приняли свыше 300 бойцов из 35 стран.
Обновлено в 05:00
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 04:30
Общество
Росконтроль внес в «черный список» шесть марок сарделек
Росконтроль исследовал говяжьи сардельки семи брендов. По итогам проверки шесть марок внесли в «черный список».
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Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова
Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 05:04
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.
Обновлено в 04:12
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Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Политика
Слуцкий оценил условия возвращения России в ПАСЕ от фонда MH17
Ранее стало известно, что Нидерландский фонд MH17 направил письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
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Происшествия
Теплоход сел на мель в Керченском проливе
В середине мая сухогруз «Омский-143», перевозивший кукурузу, сел на мель на Волге недалеко от Саратова.
Обновлено в 03:49
Энергетика
«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ
Компания «Укртрансгаз» рассказала о запасах в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).
Обновлено в 04:25
Футбол
Экс-хавбек «Спартака» стал игроком «Аякса»
Экс-хавбек московского "Спартака", в настоящее время выступающий в испанской "Севильи", Квинси Промес перешел в амстердамский "Аякс".
Обновлено в 03:53