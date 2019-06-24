Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через УкраинуLenta.ru вчера в 17:48

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории.
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с чего всё началось

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.
ТАССвчера в 17:34

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Приходько назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину

ФАНвчера в 18:28

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

РИА Новости01:36

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Газета.Ruвчера в 20:21

В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину

РБКвчера в 19:22

Москва назвала условия сохранения транзита газа через Украину

RT на русском03:34

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Lenta.ruвчера в 17:48

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

ТАССвчера в 17:34
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Политика

В Госдуму внесли проект поправок к статье УК о преступном сообществе

В Госдуму внесли законопроект о корректировке 210 статьи УК "Организация преступного сообщества", следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:15
Общество

Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ

Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц

Обновлено в 03:51
Политика

В Кремле рассказали, когда снимут ограничения в отношении Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ограничения, введенные в отношении Грузии и ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 06:00
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 17:24
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Технологии

Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян

Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Политика

Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года

Египет и Россия завершают переговоры о восстановлении авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца 2019 года.
Обновлено в 06:56
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Финансы

Bank of America: Трамп может девальвировать доллар

Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время.
Обновлено в 04:04
Общество

Куйвашев потребовал от регоператоров бесперебойной работы с ТКО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после жалоб жителей города Верхняя Салда президенту России в ходе прямой линии на проблемы с вывозом отходов потребовал от региональных операторов и мэров выполнения всех условий для бесперебойной работы по обращению с ТКО, сообщает департамент информполитики главы региона.
Обновлено в 07:28
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым

Нино Нинидзе озвучила причины развода с Кириллом Плетневым Полтора месяца назад супруги объявили о разрыве.
Обновлено в 06:14
Политика

Путин продлил продэмбарго до конца 2020 года

Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введённого в ответ на антироссийские санкции.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Экономика

ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата

Даже в среднем варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года на 4,8 миллиона человек — до 141,1 миллиона жителей.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео

В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать

Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:42
Политика

Facebook заявил о невмешательстве России в голосование по Brexit

В Facebook заявили, что нет «абсолютно никаких доказательств» вмешательства внешних вил, например, России в голосование по выходу Великобритании из Евросоюза, сообщает Reuters.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Гаджеты

Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft за всю историю

Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал главную ошибку в своей жизни, которую он совершил, будучи на посту руководителя.
Обновлено в 00:47
Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Военный выдвинулся в губернаторы Челябинской области

Военный пенсионер Виктор Перов сдал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области.
Обновлено в 05:41
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Футбол

Капелло: «Если „Юве“ подпишет де Лигта, интрига в Серии А пропадет»

Если "Ювентус" подпишет де Лигта, всё закончится.
Обновлено в 06:24
Общество

Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей

Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 03:48
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