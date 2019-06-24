Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через УкраинуLenta.ru вчера в 17:48

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории.
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Украина ответила России по транзиту газа

Lenta.ru09:59

Приходько назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину

ФАНвчера в 18:28

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

РИА Новости01:36

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Газета.Ruвчера в 20:21

В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину

РБКвчера в 19:22

Москва назвала условия сохранения транзита газа через Украину

RT на русском03:34

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

ТАССвчера в 17:34
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
Происшествия

В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter

В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Ради молодой жены 58-летний Александр Цекало похудел на 10 килограммов

Похудел заметно, сбросил около 10 килограммов.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Общество

Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию

Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
ЖКХ

Почти 100 тыс. жителей Симферополя остались без света из-за аварии

В Симферополе более 98 тыс. жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередачи.
Обновлено в 09:23
Политика

Ущерб Грузии от потери российских туристов оценили в $100 млн

Как заявил в эфире телеканала Rustavi2 экономист Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, потеря этих денег не станет критической для Грузии, так как можно будет восстановить баланс за счет туристов из других стран.
Обновлено в 09:22
Общество

Выпускница из екатеринбургской школы набрала 400 баллов на ЕГЭ

Стоит отметить, что в регионе насчитывается около 100 выпускников, набравших максимальные баллы за ЕГЭ: 19 учеников получили сто баллов по химии, 11 по истории, 7 по литературе, 13 по профильной математике, 18 по физике, 21 по литературе, восемь по обществознанию и ещё трое — по иностранному языку.
Обновлено в 10:15
Политика

Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Политика

Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке

В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Синод ПЦУ лишил Филарета права управления епархией

Синод новой Православной церкви Украины (ПЦУ) лишил патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Денисенко) права управлять Киевской епархией.
Обновлено в 09:25
Политика

Зеленский уволил губернаторов трёх областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
Обновлено в 07:06
Политика

МИД Турции: Анкара приобрела С-400, несмотря на угрозы от Вашингтона

Турция приобрела российские комплексы ПВО, несмотря на угрозы от США, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавошоглу 24 июня, сообщает телеканал NTV Haber.
Обновлено в 09:10
Космос

Командование на МКС перешло от россиянина к россиянину

Обновлено вчера в 22:58
Политика

Российский депутат оценил кресло главы грузинского парламента

Российский депутат Сергей Гаврилов признался, что не предполагал, что его нахождение в кресле главы грузинского парламента на Межпарламентской ассамблее православия (МАП) вызовет возмущение местной оппозиции и как следствие многочисленные акции протеста.
Обновлено в 09:23
Футбол

Глушакову предложили работу в женском футболе

Обновлено в 09:16
Культура

Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет Роман Бабаян

Новым главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет журналист, телеведущий Роман Бабаян.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Анна Исаева: «Юлии Началовой вырезали бугор на руке»

Обновлено в 08:59
Экономика

Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Здоровье

Эксперты назвали самые полезные для здоровья человека сорта рыбы

Обновлено в 10:06
Авто

«Заряженный» кроссовер Audi SQ8: самый дорогой в гамме

У флагманского паркетника Audi Q8 появилась «горячая» версия, хотя на знаки отличия разработчики поскупились: снаружи SQ8 почти повторяет базовую модель с пакетом S line.
Обновлено в 04:38
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Обновлено в 09:46
Наука

Экологичное тепло: как профессор Майсоценко создал термодинамический цикл, совершивший революцию в энергетике

М-цикл, или термодинамический цикл Майсоценко (Maisotsenko Cycle, M-Cycle — «Хайтек») — это способ использования энергетического потенциала направленного движения воздуха, возникающего в результате природного процесса испарения воды.
Обновлено в 07:40
Общество

Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Политика

ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на текущей сессии крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, а также вопроса выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы.
Обновлено в 07:31
Наука

Камни на острове Мадейра оказались покрыты пластиковой коркой. Она быстро распространяется — и уже занимает 10% площади прибрежных скал!

В начале 2019 года исследователи заметили, что пластиковая корка распространилась — теперь она занимает 10% площади всех прибрежных скал на Мадейре.
Обновлено в 05:00
Музыка

Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе

Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Путешествия

Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию

Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
Авто

Названы регионы России с самой большой долей автомобилей Lada

Обновлено в 06:15
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