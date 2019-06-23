Политика
В России назвали условие для сохранения транзита газа через УкраинуРИА Новости 20:13
Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.ТАСС17:34
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В правительстве рассказали об условиях сохранения транзита газа через Украину
Московский Комсомолец17:17
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:58, Вашингтон
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 10:00
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В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
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Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми
Обновлено в 20:14
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Наука
Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю
Обновлено 21 июня в 06:45
Экономика
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Обновлено в 15:00
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Гепатит А нашли в охинском водопроводе
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Обновлено в 21:23
Финансы
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Политика
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Обновлено в 21:51
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Обновлено в 15:28
Общество
Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге
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Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.
Обновлено в 20:02
Культура
Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова
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В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено в 07:05