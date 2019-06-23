Политика

В России назвали условие для сохранения транзита газа через УкраинуРИА Новости 20:13

Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.
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с чего всё началось

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.
ТАСС17:34

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В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Газета.Ru20:21

В правительстве рассказали об условиях сохранения транзита газа через Украину

Московский Комсомолец17:17

В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину

РБК19:22

Приходько назвал условия сохранения транзита российского газа через Украину

ФАН18:28

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Lenta.ru17:48

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

ТАСС17:34

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

РИА Новости20:13
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Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
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Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле

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Обновлено в 15:39
Космос

NASA подтвердило обнаружение высокого содержания метана на Марсе

Ранее газета The New York Times сообщила, что марсоход NASA Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов.
Обновлено в 19:57
Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
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Уснувшую пассажирку оставили одну в закрытом авиалайнере

Обновлено в 17:23
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Общество

Опрос: 48% россиян не поддерживают идею сокращения рабочей недели

Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней.
Обновлено в 20:14
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено в 17:52
Общество

Роспотребнадзор посоветовал, как правильно выбрать алкоголь

На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации по выбору безопасного и качественного алкоголя.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Марш равенства в Киеве начался с провокации

Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

США предприняли кибератаку на ракетные системы Ирана

ИА «Ореанда-Новости» Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп утвердил проведение кибератаки на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева устала сидеть на жесткой диете

Похоже, Лариса Гузеев решила тщательно поработать над внешностью.
Обновлено в 10:00
Политика

Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»

Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.
Обновлено в 20:28
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Футбол

Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом»

Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
Обновлено в 17:05
Происшествия

Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми

Обновлено в 20:14
Армия и оружие

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:28
Наука

Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю

Обновлено 21 июня в 06:45
Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено в 15:00
Общество

Гепатит А нашли в охинском водопроводе

Вирус гепатита А нашли в охинском спортивно-оздоровительном комплексе Дельфин .
Обновлено в 21:23
Финансы

Сегодняшнее число

2,022 триллиона рублей составлял на 1 июня 2019 года объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина.
Обновлено в 18:42
Политика

В России создали собственную вакцину от полиомиелита

Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:04
Общество

СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
Общество

Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге

В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 21:18
Экономика

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.
Обновлено в 20:02
Культура

Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова

Обновлено вчера в 12:29
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

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Общество

Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам

В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено в 07:05
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Сергей Приходько
Российский дипломат
Российский государственный деятель, дипломат. С 2013 года - заместитель Председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации.
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