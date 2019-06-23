В России назвали условие для сохранения транзита газа через УкраинуРИА Новости 20:13

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.

с чего всё началось

Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка двух миллиардов долларов) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Футбол Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".

Космос NASA подтвердило обнаружение высокого содержания метана на Марсе Ранее газета The New York Times сообщила, что марсоход NASA Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов.

Политика В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Общество Опрос: 48% россиян не поддерживают идею сокращения рабочей недели Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.

Общество Роспотребнадзор посоветовал, как правильно выбрать алкоголь На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации по выбору безопасного и качественного алкоголя.

Происшествия Марш равенства в Киеве начался с провокации Прошедший в Киеве Марш равенства в рамках «КиевПрайд» начался с провокации, сообщает «Страна.ua».

Армия и оружие США предприняли кибератаку на ракетные системы Ирана ИА «Ореанда-Новости» Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп утвердил проведение кибератаки на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет.

Политика Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против» Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.

Происшествия В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.

Футбол Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом» Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".

Армия и оружие Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.

Экономика В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.

Общество Гепатит А нашли в охинском водопроводе Вирус гепатита А нашли в охинском спортивно-оздоровительном комплексе Дельфин .

Финансы Сегодняшнее число 2,022 триллиона рублей составлял на 1 июня 2019 года объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина.

Политика В России создали собственную вакцину от полиомиелита Большинство вакцин, которые закупаются для национального календаря прививок в России, отечественного производства, вакцина от полиомиелита, которая пока закупается за рубежом, уже создана в России, идут клинические испытания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Общество Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в Петербурге В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Экономика Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях "Союз" для астронавтов НАСА возросла, говорится в отчете счетной палаты США по программе коммерческих пилотируемых полетов НАСА.