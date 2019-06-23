В России назвали условие для сохранения транзита газа через УкраинуРИА Новости 20:13

Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Переговоры о новом договоре Москва и Киев ведут в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

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