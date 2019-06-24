Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через УкраинуLenta.ru вчера в 17:48
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории.
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с чего всё началось
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.ТАССвчера в 17:34
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Приходько: для транзита газа через Украину необходимо урегулировать судебные споры
Коммерсантъвчера в 22:24
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
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