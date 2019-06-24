Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через УкраинуLenta.ru вчера в 17:48

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории.
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В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.
ТАССвчера в 17:34

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В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

РИА Новости01:36

Приходько: для транзита газа через Украину необходимо урегулировать судебные споры

Коммерсантъвчера в 22:24

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

ТАССвчера в 17:34

В кабмине назвали условия для сохранения транзита газа через Украину

RT на русскомвчера в 19:46

В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину

РБКвчера в 19:22

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Lenta.ruвчера в 17:48

В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину

Газета.Ruвчера в 20:21
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Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено 22 июня в 12:30
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Россияне получат отдельный сервер World of Warcraft Classic

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Российскую делегацию лишили прав, в том числе голоса, 5 лет назад в связи с присоединением Крыма и обострением ситуации в Донбассе.
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Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности

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Политика

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
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Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения

Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.
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В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
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В Кольцово приземлились пять самолетов, летевших в Тюмень

Обновлено вчера в 22:20
Экономика

Составлен рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии

Россия заняла 12-е место по доступности и третье — по стоимости электроэнергии в рейтинге европейских стран.
Обновлено в 02:16
Общество

Вулкан Райкоке на Курилах проснулся после почти векового затишья

Обновлено в 01:47
Происшествия

Нижние Серги после драки оцепил ОМОН

После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено вчера в 08:56
Общество

В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

Обновлено в 00:11
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
Обновлено 22 июня в 17:04
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено вчера в 10:05
Экономика

Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22
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Изумрудный полезный пломбир придумала уральская студентка

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Боевики «Ан-Нусры» планируют атаку с беспилотниками на САА в Идлибе

Бойцы САА захватили самодельный ударный беспилотный аппарат боевиков, который они запустили со своей базы в районе Маарет ан-Нумана 22 июня.
Обновлено вчера в 12:08
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Авто

Jeep Grand Cherokee Барака Обамы продадут на аукционе

В американском штате Коннектикут в июле состоится аукцион, на котором будет продан внедорожник Jeep Grand Cherokee Барака Обамы.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Россияне назвали главные черты советской эпохи

Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
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Ученые рассказали о состоянии косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Напомним, что первых двух косаток и шестерых белух вывезли из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средней 20 июня.
Обновлено в 02:13
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
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Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в Грузию

Российские туристы любят Грузию и должны продолжать приезжать в страну, а политикам и руководителям следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в интервью телеканалу Euronews.
Обновлено 22 июня в 21:22
Происшествия

Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье

Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.
Обновлено вчера в 23:51
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У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

В прибрежных водах Сирии в районе города Баньяс неизвестными выведены из строя пять подводных нефтяных трубопроводов.
Обновлено вчера в 16:10
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