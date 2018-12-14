Экономика
Россия нашла способ закупить турбины для Крыма в обход санкций
Россия нашла способ закупить турбины для Крыма в обход санкцийИнфорос04:03
Российская инжиниринговая компания "Технопромэкспорт" (входит в "Ростех"), завершающая строительство двух электростанций в Крыму с газовыми турбинами Siemens, нашла способ, как закупить иностранные турбины для нового проекта - Ударной ТЭС в Тамани мощностью 500 МВт.
Инфорос04:03
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с чего всё началось
В 2017 году «Технопромэкспорт» поставил на полуостров турбины, первоначально произведенные Siemens и закупленные для Тамани. Немецкая компания тогда пригрозила приостановить работу с российскими госкомпаниями, позднее против «Технопромэкспорта» были введены санкции ЕС и США.РБКвчера в 23:29
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Технопромэкспорт выбрал поставщика оборудования для ТЭС на Тамани -- организатор конкурса
Financial Oneвчера в 11:38
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