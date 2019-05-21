Россия наращивает поставки нефти в СШАPravda.Ru 07:30

Как уточняет агентство Bloomberg, только за первую половину мая 2019 года Россия поставила в США 5 миллионов баррелей нефти. В свою очередь нефтеперерабатывающие заводы США просят увеличить поставки еще в три раза по сравнению с 2018 годом.

Общество Москва оказалась среди лидеров в России по хамству Всего в рейтинг включены 27 городов. На первом месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.

Политика Туристы начали отменять брони в Абхазии из‐за акции протеста Президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина рассказала, что туристы начали отказываться от отдыха в республике из-за акции протеста в Сухуми.

Общество Экс-чиновника Латвии оштрафовали за газету на русском языке В Латвии оштрафовали бывшего исполнительного директора Лиепайской думы Эдгара Ратса на €70 за издание газеты на русском языке.

Политика Керченская провокация: на Порошенко завели дело о госизмене На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело о госизмене против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает 21 мая пресс-служба ГБР.

Политика Советник Зеленского анонсировал внесение в Раду законопроекта об импичменте Андрей Богдан, советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что глава государства в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.

Происшествия У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.

Хоккей Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Общество Дачникам из Подмосковья дали рекомендацию, как бороться с борщевиком Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин рассказал, как бороться с борщевиком на участке.

Происшествия Причины трагедии в Керченском колледже установлены Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.

Политика США планируют ввести санкции против «Северного потока-2» Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".

Политика Меньше говорить: Кучма дал совет Зеленскому Бывший украинский президент Леонид Кучма дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому несколько советов.

Происшествия У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.

Армия и оружие Дания пригрозила России истребителями в Гренландии Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.

Общество Екатеринбуржцы предложат места строительства храма Святой Екатерины Власти Екатеринбурга соберут предложения горожан о возможных местах строительства храма Святой Екатерины.

Экономика ФАС получила ходатайство о создании СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.Ru Федеральная антимонопольная служба РФ получила ходатайство в связи с созданием совместного предприятия РФПИ с Alibaba, "Мегафоном" и Mail.Ru Group, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием заявки.

Общество Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.

Энергетика Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.

Теннис Донской проиграл в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос» Евгений Донской не прошел во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции. Соревнования проходят в Париже.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал основные продукты, которые повышают риск возникновения опухолей.

Энергетика Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть «Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).

Спорт Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.

Политика Лукашенко обсудил с правительством торговлю с Россией и ЕС О торговле с двумя важнейшими партнерами Беларуси – Россией и ЕС - говорил сегодня президент Александр Лукашенко с правительством страны, передает телеканал «МИР 24».

Общество Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Дума принял закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять и брать на воспитание детей.

Политика Нарышкин назвал опасным развитие ситуации вокруг Ирана Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что развитие ситуации вокруг Ирана идет по опасному сценарию, сторонам нужно сдержать эмоции.

Происшествия Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.