Политика

Москва направит наблюдателей на Украину, несмотря на запрет КиеваREGNUM вчера в 23:18

Россия намерена вопреки запрету Верховной рады направить на Украину своих наблюдателей, которые будут следить за ходом президентских выборов в этой стране. Две гражданки России прибудут в Киев уже 11 февраля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Читать в источнике
с чего всё началось

Рада постановила не допускать к наблюдению «агрессоров и оккупантов»

Рада постановила не допускать к наблюдению «агрессоров и оккупантов» Киев окончательно отсек россиян от участия в наблюдении за выборами.
Коммерсантъвчера в 14:59

Подробнее о событии

«Ъ»: наблюдатели из РФ поедут на украинские выборы вопреки запрету Киева

РИА Новостивчера в 23:23

В Москве подтвердили, что наблюдатели от РФ 11 февраля попытаются въехать на Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ

Интерфакс03:44

СМИ: Наблюдатели из России посетят выборы на Украине вопреки запрету

RT на русском02:52

В БДИПЧ ОБСЕ решили отказаться от российских наблюдателей на Украине

Известия07:05

Россия присмотрит за выборами на Украине вопреки запрету Киева

URA.Ruвчера в 22:47

СМИ сообщили о решении Москвы из принципа отправить наблюдателей в Киев

РБКвчера в 21:13

Наблюдатели из России смогут попасть на выборы президента Украины

Восток-Медиавчера в 10:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Кино

Умер народный артист Сергей Юрский

Обновлено в 01:17
Общество

«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков

Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Политика

Путин снял с должностей девять генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей девять генералов и двух полковников в силовых структурах; тем же документом назначения получили более 30 силовиков.
Обновлено в 10:24
Политика

Меркель подтвердила сделку по «Северному потоку-2»

Страны Евросоюза достигли соглашения о том, как регулировать российский трубопровод «Северный поток-2» (Nord Stream 2), заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отказавшись сообщить детали компромисса.
Обновлено в 11:24
Общество

Oxxxymiron прокомментировал скандал вокруг рекламы Reebok

Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.
Обновлено в 08:04
Авто

В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo

В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал.
Обновлено в 10:10
Кино

Умер знаменитый британский актер Альберт Финни

Обновлено в 10:58
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada Granta для автошкол

"АвтоВАЗ" выпустил специальную модификацию обновленного седана Lada Granta для обучения в автошколах.
Обновлено в 07:32
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Происшествия

19 человек пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии

Обновлено в 10:48
Транспорт

«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных

Авиакомпания «Аэрофлот» меняет правила перевозки животных в салоне самолета — теперь на борт допускаются сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см (вместо 135 см) и жесткие контейнеры не крупнее 44х30х26 см (вместо 125 см по сумме трех измерений).
Обновлено в 10:46
Авто

Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road

Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Наука

Ученые рассказали о влиянии различного алкоголя на силу похмелья

Последовательность употребления различных спиртных напитков не влияет на вероятное появление похмелья и степень его тяжести, заявили ученые из Кембриджского университета (Великобритания).
Обновлено вчера в 20:08
Авто

Опубликован первый тизер новой Opel Corsa

Дебют шестого поколения компактного хэтчбека Opel Corsa не за горами, малолитражку, по предварительным данным, представят на Женевском автосалоне.
Обновлено в 06:31
Кино

Умер енот‐прототип Ракеты из «Стражей Галактики»

Обновлено в 06:10
Политика

Юлия Тимошенко попросила Порошенко снять с выборов Юрия Тимошенко

Обновлено в 07:15
Музыка

На «Евровидение-2019» от России поедет Сергей Лазарев

Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие

Самый мощный в мире ракетный двигатель РД-171МВ собрали для испытаний

Обновлено в 08:43
Гаджеты

Владельцы iPhone XS и XS Max жалуются на трещины в камерах

Пользователи iPhone XS и XS Max также сообщили, что обращались с устройствами бережно, многие покупали защитные чехлы.
Обновлено в 09:37
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Авто

Renault в 2019 году выпустит пикап Dacia Duster

Как сообщает генеральный директор подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии Хаким Бутехра, новинка не приглянется любителям активного отдыха.
Обновлено в 10:29
Космос

На МКС произошла отстыковка корабля Cygnus с отходами

Рука-манипулятор Canadarm-2 после отстыковки отвела летательный аппарат от станции. На его борту находится около 2,5 тонн мусора.
Обновлено в 11:47
Технологии

В Японии собрали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей

Обновлено в 10:11
Авто

Представлен седан Subaru Legacy нового поколения

На автосалоне в Чикаго японская компания презентовала обновленный седан Legacy, построенный на новой модульной платформе.
Обновлено в 03:17
Авто

Mazda представила юбилейный MX-5

Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В подсобке благотворительного фонда нашли нарколабораторию и тигренка

Обновлено в 10:42
Происшествия

В Белгороде убит чемпион России по боксу Александр Костромин

Обновлено в 00:25
Авто

Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport

В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Общество

Россельхознадзор допустил заражение ульяновских суворовцев через пищу

Россельхознадзор допустил заражение ульяновских суворовцев эхинококкозом через пищу и решил проверить региональное агентство ветеринарии, которое должно было проверить продукты, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:08
Кино

В возрасте 34 лет скончался актер Александр Зоточкин

Отечественный актер театра и кино Александр Зоточкин ушел из жизни в 34-летнем возрасте.
Обновлено в 02:04
ещё по теме
Главное