Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАРИнтерфакс 12:17

В тексте документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации, речь идет об отправке в республику до 30 специалистов - "офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба". МИД РФ поручено сообщить в Секретариат ООН о готовности России направить в ЦАР группу военных.

Россия направит до 30 военных в миссию ООН в ЦАР

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