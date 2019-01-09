На следующей неделе Госдума определится с участием российской делегации в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Соответствующее письмо с предложением направил российской стороне секретарь ПАСЕ, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Россия направит делегацию в ПАСЕ после выполнения своих условий

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