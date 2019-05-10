Космос

Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКСИзвестия вчера в 23:41

Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2. Об этом агенству «РИА Новости» рассказал глава Центра подготовки космонавтов, Герой РФ Павел Власов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия пожаловалась в NASA на запах спирта на МКС

News.ruвчера в 20:48

Россия направила NASA вопросы из-за запаха спирта на МКС

RT на русскомвчера в 21:55

Россия направила в НАСА замечания в связи с выбросом изопропилового спирта в атмосферу МКС

Эхо Москвывчера в 21:14

Спирт на МКС. У России появились вопросы к NASA по поводу запаха

Телеканал 360°вчера в 21:10

Россия отправила NASA вопросы и замечания из-за запаха спирта на МКС

РБКвчера в 21:59

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Газета.Ruвчера в 20:20

Россия пожаловалась в NASA на запах спирта на МКС

РИА Новостивчера в 20:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:00
Общество

Губернатор Пермского края за 2018 год заработал 7,5 млн рублей

Губернатор Максим Решетников в 2018 году заработал 7,5 млн рублей. Это почти на миллион меньше его дохода за позапрошлый год.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 17:56
Религия

Папа римский обязал священников сообщать о сексуальных домогательствах

Папа римский Франциск обязал католических священнослужителей — священников и монахов — уведомлять церковные власти о случаях сексуальных домогательств или сокрытии подобных фактов.
Обновлено вчера в 17:41
Общество

На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию

Экс-директор ФБР Джеймс Коми считает, что президент США Дональд Трамп препятствовал правосудию во время проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Каким был творческий путь журналиста Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:25
Политика

На президента Филиппин залез огромный таракан во время выступления

Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко

Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Кино

В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Шоу-бизнес

Стриптиз и пилотка: жена экс-депутата поздравила с Днем Победы

Обновлено вчера в 20:43
Общество

Малахов возмутился появлению гламурной модели на параде Победы

Обновлено в 00:46
Политика

Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

Обновлено вчера в 23:43
Футбол

«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России

Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено вчера в 08:17
Авто

Haval объявил дату продаж новой версии кроссовера F7x

Китайская компания Haval объявила о намерении в ближайшее время начать продажи обновленного кроссовера Haval F7x.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес

Никита Пресняков обрадован результатами МРТ

Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено вчера в 05:21
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес

Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы

Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено вчера в 06:48
Общество

Более 1,5 тысячи фейерверков запустят в Петербурге в честь Дня Победы

Огни более 1,5 тысячи фейерверков озарят небо Петербурга в честь 74-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

Минтруд предложил разрешить тратить маткапитал на строительство дачи

В ведомстве разработали законопроект, разрешающий тратить маткапитал на возведение жилого дома на дачном участке.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи

Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия

Повышенное содержание свинца выявили у собора Парижской Богоматери

Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар.
Обновлено вчера в 18:02
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Dragon 2
Космический аппарат
Пилотируемый частный многоразовый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development, предназначенный для доставки экипажа до 7 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Власов Павел Николаевич
Российский лётчик
Лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации, руководил Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова и Центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное