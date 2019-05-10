Космос

Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКСИзвестия вчера в 23:41

Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2. Об этом агенству «РИА Новости» рассказал глава Центра подготовки космонавтов, Герой РФ Павел Власов.
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