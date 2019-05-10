Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКСИзвестия вчера в 23:41
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал глава Центра подготовки космонавтов, Герой РФ Павел Власов.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Финансы
Валютные интервенции ЦБ РФ возможны лишь при угрозе финансовой стабильности – эксперт
Как отмечает агентство, хотя список носит в основном символический характер, включение в него может вызвать негативные рыночные последствия для государств, охарактеризованных в Вашингтоне валютными манипуляторами.
Обновлено в 02:49
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Здоровье
Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга
Специалисты озвучили симптомы, которые одними из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено вчера в 21:51
Общество
Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста
Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногородский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Экономика
Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону
В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено 07 мая в 09:14
Экономика
Bloomberg: прогресса на переговорах с Китаем достигнуто не было
Источники агентства Bloomberg сообщили, что с приездом в США вице-премьера КНР Лу Хэ в переговорах не произошло каких-либо значимых изменений, в результате чего никаких изменений не произошло и в позиции США, и они, как и планировалось, повысили пошлины на импортируемые китайские товары.
Обновлено в 00:14
Хоккей
Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Обновлено в 01:48
Футбол
Пепе предложил Коэнтрау и его клубу €600 тыс. за победу над «Бенфикой»
Пепе готов заплатить своему бывшему одноклубнику по «Реалу» 600 тысяч евро, если «Риу Аве» отберет очки у лиссабонцев.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе
Обновлено в 01:30
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
Для нападающего «Зенита» Александра Кокорина обвинение попросило 1,5 года колонии общего режима, для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева – 1 год и 5 месяцев.
Обновлено 08 мая в 09:22
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
Первая игра прошла в Германии и завершилась со счетом 1:1. Челси - Айнтрахт Ф "Челси" – "Айнтрахт": полуфинал Лиги Европы, онлайн-трансляция.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых дизельных SUV в России
Обновлено в 01:21
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Общество
В Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года
Конгресс города Мехико запретил с декабря 2020 года использование пластиковых пакетов.
Обновлено вчера в 23:56
Здоровье
ГОО как окно возможностей: что сулят России генетические технологии
Российское правительство утвердило программу развития генетических технологий до 2027 года, в которой впервые попыталось прояснить, как должны регулироваться технологии редактирования генома.
Обновлено в 02:33
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40