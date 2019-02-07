Политика
Россия направила посольству США ноту из-за обвинений в нарушении ДРСМДRT на русском 03:26
МИД России направил посольству США ноту, в которой российская сторона отвергает обвинения в невыполнении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Происшествия
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Происшествия
СК начал служебную проверку в КЧР в рамках дела Арашуковых
"По поручению председателя СК России начата служебная проверка в отношении руководства следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской Республике - первого заместителя руководителя Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова", - сказала Петренко.
Обновлено в 06:25
Авто
УАЗ «Пикап» получил новые опции
Обновлено в 04:04
Общество
В России подвели первые итоги проверок качества бензина
Роскачество подвело первые итоги исследования качества бензина АИ-92, которое ведомство проводило совместно с Минпромторгом России в рамках соглашения с Росстандартом.
Обновлено в 05:30
Политика
В Еврокомиссии выступили за ужесточение постройки «Северного потока-2»
Еврокомиссия (ЕК) выражает озабоченность реализацией проекта газопровода «Северный поток-2» и считает нужным ужесточить законодательство и уравнять в правах наземные и подводные трубопроводы, заявил на брифинге замглавы ЕК по делам энергетического союза Марош Шефчович, передает ТАСС.
Обновлено 04 февраля в 19:02
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева родила первенца
Телеведущая и модель Виктория Лопырева впервые стала матерью.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Скворцова назвала алкоголь главной причиной смертности мужчин в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM» заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста
Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
За гибель студента в Петербурге от наледи ответит проректор вуза
Проректор по административно-хозяйственной части Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, со здания которого на головы студентов упала наледь, стал главным фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью одного учащегося этого вуза и травмированием другого.
Обновлено в 04:28
Авто
Названы ТОП-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам января
KIA Sportage с отрицательной динамикой в 10% оказался вторым по продажам в сегменте.
Обновлено в 03:16
Авто
Toyota показала мощный внедорожник Sequoia TRD Pro
Японская компания Toyota официально рассекретила технические параметры и дизайн нового внедорожника Toyota Sequoia, который показали на выставке в Чикаго.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Рауфа Арашукова
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Сургуте загорелся крупный торговый центр
В Сургуте тушат пожар на территории торгового дома "Фараон" на Нижневартовском шоссе.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Из-за сообщения о бомбе самолет вернулся в аэропорт Стокгольма
Самолет Boeing 737 со 169 пассажирами на борту вынужденно вернулся в стокгольмский аэропорт Арланда из-за сообщения о взрывном устройстве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:59
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Авто
BMW отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей
Согласно сообщению, под отзыв попадает 28 631 автомобиль марки BMW F-серии, среди которых 19 919 машин были проданы в период с 2011 по 2015 годы, ещё 8 712 — с 2014 по 2016 год.
Обновлено вчера в 14:26
Технологии
Google начал удалять ссылки на запрещенные в России сайты
Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
Обновлено вчера в 20:24
Интернет
В Skype появилась функция размытия фона при звонке
Приложение для видеозвонков Skype теперь поддерживает функцию фонового размытия.
Обновлено в 06:11
Культура
«Симпсонов» продлили на два сезона
Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
The Telegraph: третий отравитель Скрипалей остался в Великобритании
Ранее The Telegraph сообщала, что Скрипали после отравления по-прежнему живут на юге Англии.
Обновлено в 01:37
Транспорт
Беспилотные поезда поедут по МЦК с 2021 года
С 2021 года на Московском центральном кольце (МЦК) начнут постепенно внедряться беспилотные поезда.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Студентку журфака МГУ госпитализировали после скандала
Студентка факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова была госпитализирована после скандала в учебной части, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:51
Происшествия
Верблюд вытащил «Ниву» из снежного затора на дороге в Саратове
Верблюд вытащил внедорожник "Нива" из снежного затора на дороге на окраине Саратова, об этом сообщают пользователи на странице группы "Саратов онлайн" в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 06:36
Спорт
Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов
Как сообщает телеканал NRK, формат соревнований предстоящего этапа в канадском Кэнморе будет изменен.
Обновлено вчера в 05:05
Наука
Ученые предрекли климатический хаос на Земле
Обновлено в 02:11
Музыка
Оззи Осборн был экстренно госпитализирован
Оззи Осборн был экстренно госпитализирован В конце января музыкант серьезно заболел.
Обновлено в 06:15
Авто
Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq
Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
Ульяновские суворовцы могли заразиться глистами от собак
Накануне родители курсантов ульяновского Суворовского училища узнали, что будет дальше с их детьми: с ними встретился начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.
Обновлено в 03:09