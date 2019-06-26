Политика

Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряковRT на русском 13:05

МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
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Климкин прокомментировал ноту России по вопросу освобождения моряков

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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
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Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
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В Донецке из-за обстрелов ВСУ была ранена мирная жительница

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Россия собралась возвратить долг ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
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Политика

Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»

Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
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Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

В США сотрудница бара плюнула в сына Трампа

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Происшествия

В Крыму после прыжка с парашютом утонули двое десантников

В Крыму после прыжка с парашютом утонули двое десантников. Трагедия произошла 26 июня на полигоне "Старый Крым", пишет "Интерфакс".
Обновлено в 06:00
Космос

Эксперты: Инопланетяне прислали сигналы землянам

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Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве

Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.
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В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
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Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
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Россиянин Куруглиев завоевал золото Европейских игр

Российский спортсмен Даурен Куруглиев стал победителем Европейских игр-2019 в соревнованиях по вольной борьбе.
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По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
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Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
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Биржи США растут на перспективах заключения торговой сделки США и Китая

Основные фондовые индексы США растут в среду на фоне заявления министра финансов США Стивена Мнучина о возможности заключения торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.
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