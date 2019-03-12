Политика
Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбеRT на русском 04:02
Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
Читать в источнике
Оценить286
с чего всё началось
"Выше приведенной информации, как представляется, достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать Большой договор", — указывается в сообщении на сайте ведомства.Вести.Ru04:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Происшествия
Арашукова временно отстранили от должности сенатора
В пресс-службе Совета Федерации позднее сообщили о поступлении копии постановления Басманного суда о том, что Арашуков временно отстранен от должности сенатора, передает «РИА Новости».
Обновлено в 10:32
Экономика
Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме
Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве
Обновлено в 07:11
Политика
Европарламент отказался считать Россию стратегическим партнером
Европейский парламент более не считает Россию своим стратегическим партнером, а подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве нуждается в пересмотре.
Обновлено в 08:35
Политика
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Найденная в Москве девочка-маугли заговорила
Спасенная из квартиры в Москве девочка-маугли начала говорить, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 09:43
Происшествия
Пожар на складе в Краснодаре локализовали
Обновлено в 11:13
Общество
Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор
Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате.
Обновлено в 06:35
Политика
Посла Польши вызвали в МИД Белоруссии
Посол Польши в Минске Артур Михальски был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии для дачи пояснений в связи с оправданием Варшавой преступника, который был казнен за геноцид белорусов, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.
Обновлено в 11:03
Общество
Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию
Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.
Обновлено в 04:28
Политика
Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию "Роснефть" в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:15
Происшествия
Бывший охранник Ахмата Кадырова найден мертвым в колонии
Сегодня адвокату Тагиру Шамсудинову, сотрудничающему с проектом "Правовая инициатива", сообщили о смерти Аюба Тунтуева в колонии во Владимирской области, сообщила пресс-служба "Правовой инициативы".
Обновлено в 10:04
Экономика
«Ростелеком» договорился о покупке 100% оператора Tele2
Компания «Ростелеком» договорилась с консорциумом из группы ВТБ, компании Invintel B.V. и банка «Россия» об увеличении своей доли в мобильном операторе Tele2 с 45 до 100%.
Обновлено в 09:29
Наука
Грязный воздух убивает больше людей, чем сигареты
По результатам исследования, которое было опубликовано в журнале European Heart Journal, от болезней, вызванных плохим качеством воздуха, каждый год умирает около около 8,8 миллиона человек.
Обновлено в 11:02
Транспорт
Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут быть введены через полтора года
Ранее в правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения были внесены предложения о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Фото: 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила дочь
"Прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, актриса и телеведущая, к удивлению части своих поклонников снова оказалась мамой.
Обновлено вчера в 05:20
Финансы
Отток капитала из России с начала года увеличился вдвое
По предварительной оценке, в январе – феврале этого года чистый вывоз капитала частным сектором из России составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза больше аналогичного показателя прошлого года ($8,7 млрд).
Обновлено в 10:17
Политика
Более половины украинцев относятся к России хорошо
Результаты исследования показали, что более половины украинцев относятся к России хорошо, но 27% респондентов, напротив, заявили о плохом или очень плохом отношении к стране.
Обновлено в 09:06
Политика
Патрушев анонсировал меры против манипулирования сознанием подростков
Правоохранительные органы активизировали борьбу с манипулированием сознанием подростков через социальные сети.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»
На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:05
Происшествия
Российский самолет экстренно сел в Баку из-за сообщения о бомбе
Обновлено вчера в 08:01
Политика
В Киеве радикалы залили кровью здание НАБУ
Активисты националистической организации «Традиция и порядок» облили кровью и обклеили стикерами вход в здание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Обновлено в 09:14
Политика
Сербский министр заявил, что страна не вступит в НАТО
Сербия будет твердо придерживаться политики нейтралитета и никогда не вступит в НАТО, заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии и председатель Сербской народной партии Ненад Попович.
Обновлено в 09:04