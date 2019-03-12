Политика
Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбеRT на русском 04:02
Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.
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Экономика
Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиям
Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Обновлено в 06:35
Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала золото Универсиады
Хоккеисты принесли 41-ю золотую медаль в копилку национальной команды по итогам Универсиады.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В СК сообщили о допросе мэра Рязани
Следователи доставили исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова на допрос по делу о получении взятки в особо крупном размере, которое возбудили против его заместителя Сергея Пашкевича и других лиц.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Валентин Гафт опроверг информацию о своей госпитализации
Народный артист РСФСР Валентин Гафт опроверг сведения о своей госпитализации.
Обновлено в 07:11
Политика
Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия
Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.
Обновлено в 02:23
Политика
Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию "Роснефть" в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:15
Общество
Фридман стал самым богатым жителем Лондона
Обновлено в 04:25
Политика
Европарламент перестал считать Россию стратегическим партнером ЕС
Россия больше не является стратегическим партнером Европейского союза, и подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) нуждается в пересмотре, говорится в резолюции Европарламента, принятой во вторник на пленарной сессии в Страсбурге.
Обновлено в 08:09
Политика
Банк России выпустил монету с изображением Крымского моста
Обновлено в 07:18
Политика
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Космос
«Роскосмос» показал видео о самом мощном в мире ракетном двигателе
"Роскосмос" опубликовал на своей странице в Twitter видео о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ.
Обновлено в 06:54
Культура
Началась церемония прощания с Владимиром Этушем
Обновлено в 02:59
Происшествия
Полиция обнаружила брошенную пятилетнюю девочку в квартире в Раменском
Полицейские обнаружили в одной из квартир в Раменском брошенную пятилетнюю девочку.
Обновлено в 05:51
Политика
В МВД начали вести борьбу с манипулированием сознанием подростков
МВД России активизировало деятельность рабочей группы по предупреждению преступлений, вызванных манипулированием сознанием детей через социальные сети.
Обновлено в 08:12
Политика
Помощник Порошенко рассказал, как выпивает президент Украины
Обновлено в 07:59
Энергетика
ЛУКОЙЛ оценил потери нефтяников от продажи топлива в России в ₽50 млрд
Получилось, что расчетные цены правительства оказались выше экспортного нэтбека и реальной цены продажи топлива на бирже, а потому нефтяникам пришлось доплатить в бюджет 3,6 тыс. руб. за каждую тонну.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Макет гранаты нашли у иностранки в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево у иностранки нашли макет гранаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Петербурге задержали мошенников, отбиравших квартиры у пенсионеров
Задержаны трое мошенников, которые обманывали одиноких пенсионеров и отбирали у них квартиры в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.
Обновлено в 08:05
Общество
Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор
Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Актер Валентин Зейфер подорвался на боеприпасе
Обновлено в 08:18
Общество
Медведев пообещал проверить проект завода по розливу воды на Байкале
Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал проверить проект строительства завода по розливу воды на Байкале на соответствие нормам.
Обновлено в 07:08
Общество
Самый высокий небоскреб в «Москва-Сити» построят за 30 млрд рублей
Самый высокий жилой небоскреб в России и Европе, который строится на территории «Москва-Сити», будет завершен в течение пяти лет.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Спецназ штурмом взял отдел МВД в Воронежской области
Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД в Новоусманском районе Воронежской области.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Бизнесмен-педофил в Ярославле изнасиловал пять школьниц
Обновлено в 07:21
Происшествия
Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»
На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:05
Общество
Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию
Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.
Обновлено в 04:28