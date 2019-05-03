Политика

Россия направила США ноту протеста из-за БутинойГазета.Ru 09:12

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за приговора Марии Бутиной, передает ТАСС. Отмечается, что диппредставительство считает решение суда неправомерным.
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Посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдеп в связи с приговором Бутиной

RT на русском13:02

Россия направила США ноту протеста из-за Бутиной

Газета.Ru12:05

Россия направила США ноту протеста в связи с приговором Бутиной

Коммерсантъ10:07

Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной

РБК10:44

Посольство России в Вашингтоне направило властям США ноту протеста из-за решения суда по Марии Бутиной

Эхо Москвы09:32

Посольство России в США направило ноту протеста в связи с решением суда по делу Бутиной

ТАСС09:12

Посольство в США выразило протест из-за решения суда по Бутиной

РИА Новости08:58
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

Обновлено в 14:41
Авто

Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный ей BMW

Чемпионка Игр-2016 в составе сборной России Алла Шишкина продала подаренный ей автомобиль BMW за успехи на Олимпиаде.
Обновлено в 06:40
Политика

Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле

Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Культура

В Кремлевском дворце проходит пасхальный фестиваль «Хранимые веками»

В пятницу в Государственном Кремлевском дворце начинает работу пасхальный фестиваль народных традиций «Хранимые веками».
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Петербурге арестовали сторонников Навального

Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.
Обновлено вчера в 03:20
Общество

Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".
Обновлено в 15:04
Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП после исповеди

Певец уверяет, что встал в пять утра, чтобы отправиться в церковь на службу – он хотел исповедаться и причаститься.
Обновлено в 16:11
Экономика

Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае

Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено в 16:27
Энергетика

Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters

Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
Обновлено в 16:08
Баскетбол

УНИКС победил «Калев» в матче плей-офф Единой лиги ВТБ

Обновлено в 13:25
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Армия и оружие

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 160 боеприпасов

Обновлено в 04:05
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 13:49
Политика

Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Общество

В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых

В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Общество

Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой

Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Политика

Вашингтон может ужесточить «ядерные санкции» против Тегерана

В мае прошлого года США объявили о выходе из соглашения и восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой

По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Игры

Опубликованы системные требования для RAGE 2

Bethesda опубликовала официальные системные требования для RAGE 2 на PC.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Общество

Ваш знак зодиака знает, сколько у вас будет детей

Звезды предсказывают Львицам от двух до четырех детей. Женщины этого знака – очень добродушные мамы.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Пожар в Орске охватил целую улицу

На месте работает пожарный поезд. СМИ дополняют, что площадь, охваченная огнем составила 700 кв. метров.
Обновлено в 12:24
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