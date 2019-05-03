Политика
Россия направила США ноту протеста из-за БутинойГазета.Ru 09:12
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за приговора Марии Бутиной, передает ТАСС. Отмечается, что диппредставительство считает решение суда неправомерным.
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Авто
Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный ей BMW
Чемпионка Игр-2016 в составе сборной России Алла Шишкина продала подаренный ей автомобиль BMW за успехи на Олимпиаде.
Обновлено в 06:40
Политика
Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле
Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Культура
В Кремлевском дворце проходит пасхальный фестиваль «Хранимые веками»
В пятницу в Государственном Кремлевском дворце начинает работу пасхальный фестиваль народных традиций «Хранимые веками».
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Петербурге арестовали сторонников Навального
Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии.
Обновлено вчера в 03:20
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди
Певец уверяет, что встал в пять утра, чтобы отправиться в церковь на службу – он хотел исповедаться и причаститься.
Обновлено в 16:11
Экономика
Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае
Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено в 16:27
Энергетика
Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters
Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
Обновлено в 16:08
Баскетбол
УНИКС победил «Калев» в матче плей-офф Единой лиги ВТБ
Обновлено в 13:25
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 160 боеприпасов
Обновлено в 04:05
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико
Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
Обновлено в 14:03
Политика
Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
В Татарстане со 2 мая объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур, говорится в распоряжении, подписанном президентом республики Рустамом Миннихановым.
Обновлено в 13:19
Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Политика
Вашингтон может ужесточить «ядерные санкции» против Тегерана
В мае прошлого года США объявили о выходе из соглашения и восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Игры
Опубликованы системные требования для RAGE 2
Bethesda опубликовала официальные системные требования для RAGE 2 на PC.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Общество
Ваш знак зодиака знает, сколько у вас будет детей
Звезды предсказывают Львицам от двух до четырех детей. Женщины этого знака – очень добродушные мамы.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Пожар в Орске охватил целую улицу
На месте работает пожарный поезд. СМИ дополняют, что площадь, охваченная огнем составила 700 кв. метров.
Обновлено в 12:24