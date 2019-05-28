Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въездеRT на русском 09:03

Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
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Генконсульство России в Китае потребовало от Пекина разъяснений по поводу проверки телефонов

Эхо Москвы12:30

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде

Газета.Ru09:22

Генконсульство РФ потребовало разъяснений проверки сотовых телефонов при въезде в Китай

ТАСС02:59

Консульство России попросило Пекин объяснить проверки телефонов у туристов

РИА Новости02:53

АТОР: ужесточение контроля на границе Китая не станет проблемой для российских туристов

Интерфакс03:50

Проверки телефонов на границе: Россия требует от Китая объяснить, на каком основании

Вести.Ru03:25

Россия направила ноту Китаю в связи с проверкой содержания телефонов

РБК08:24
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия

В Уфе иномарка сбила насмерть девятилетнего велосипедиста

Утром 28 мая в центре Уфы женщина сбила девятилетнего велосипедиста. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии.
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Политика

Глава Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН

Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на бронированных автомобилях, сообщается о столкновениях на импровизированных баррикадах, стрельбе, о 22 задержанных сербах и гражданине РФ - сотруднике миссии ООН.
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Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

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РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

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Саакашвили объявил о возвращении на Украину

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Общество

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Ранее 15 апреля был отложен первый коллективный иск Соболь к «Конкорду».
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Политика

В СНБО не исключили, что Украина получит новый транш МВФ в конце лета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что страна может получить новый транш Международного валютного фонда в конце лета.
Обновлено в 12:56
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Депутаты на Урале предложили запретить удаление когтей у кошек

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Макаревич прокомментировал свое участие в патриотическом концерте у стен Кремля

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу выступления группы у стен Кремля.
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Кононов остается главным тренером «Спартака»

Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Происшествия

В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Авто

Завод Mercedes-Benz выпустил первые седаны

Первой моделью, вставшей на конвейер предприятия Mercedes-Benz в России, стал седан Е-Class.
Обновлено в 03:58
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
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Кино

В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах

В 144 автобусах и более чем в 250 трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали показывать сюжеты, рассказывающие историю создания фильмов, снятых в Москве.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Школьник напал на девочку с топором в Саратовской области

Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Турция начала военную операцию на территории Ирака

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Армия и оружие

Генсек НАТО призвал союзников к наращиванию киберзащиты

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал союзников наращивать киберзащиту.
Обновлено в 12:46
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Политика

Шеф-редактора Sputnik Литва задержали в аэропорту Вильнюса

В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Обновлено в 08:48
Экономика

В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет

«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Спорт

Калининград примет матчи чемпионата мира по волейболу в 2022 году

Обновлено в 11:44
Политика

Bloomberg узнал о разочаровании Меркель своей преемницей

Канцлер Германии Ангела Меркель засомневалась в том, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями.
Обновлено в 07:49
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

PR-директор Началовой прокомментировала слухи о её сверхспособностях

Обновлено в 10:08
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Политика

Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Общество

Минтруд попросили изменить законодательство о выплатах детских пособий

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила, что сейчас семьям нередко отказывают в продлении пособий из-за того, что в перечень источников дохода попадают те же самые выплаты за предыдущий год и родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода.
Обновлено в 03:49
Музыка

Литва требует пересмотра результатов голосования на Евровидении

Литва требует от Европейского вещательного союза (ЕВС) пересмотра результатов голосования на Евровидении.
Обновлено в 12:33
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

Обновлено в 11:52
Экономика

В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group

По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.
Обновлено в 11:21
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