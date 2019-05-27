Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въездеRT на русском 09:03
Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Читать в источнике
Оценить94
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:12, Ашберн
Экономика
Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро
Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро.
Обновлено в 08:00
Кино
В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах
Обновлено в 00:53
Происшествия
В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика
Посольство требует освободить задержанного в Косово россиянина
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косово задержала россиянина, который является сотрудником миссии ООН по делам временной администрации.
Обновлено в 06:59
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов
Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Замначальника управления Росгвардии попал под следствие
Следственным управлением СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Управления Росгвардии по Калужской области.
Обновлено в 08:22
Политика
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент
Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол
Денис Давыдов перешел в софийский ЦСКА
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой Лиза раскрыла секрет молодости
Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.
Обновлено в 09:43
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Музыка
Шнуров повел под венец Аллу Михееву в новом клипе «Ленинграда»
Группа "Ленинград" на своем канале на YouTube опубликовала новый клип на песню "Кабриолет".
Обновлено в 09:27
Общество
Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат
Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку
Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.
Обновлено в 05:25
Общество
Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС
Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Зеленский назначил секретаря СНБО Украины
Украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороно (СНБО).
Обновлено в 09:50
Гаджеты
13-летний школьник хотел получить работу, а попал в суд за взлом Apple
На момент взлома подростку было 13 лет. Сейчас ему 17 и он признал свою вину в суде по делам несовершеннолетних Аделаиды.
Обновлено в 06:43
Экономика
Найден крупнейший за 30 лет изумруд в России
В Свердловской области нашли крупнейший за последние 30 лет изумруд.
Обновлено в 05:49
Футбол
Президент «Реала» отказался бесплатно отпустить Рамоса в Китай
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о разговоре с капитаном команды Серхио Рамосом, который хочет уйти из клуба до истечения контракта.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа
Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере провинции Хама
Сирийские военные уничтожили около 100 боевиков и несколько единиц техники в ходе отражения нападения боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России) на севере провинции Хама.
Обновлено вчера в 15:53