Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въездеRT на русском 09:03
Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
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Кино
Поклонники «Игры престолов» назвали самого преданного персонажа
Обновлено в 09:08
Общество
Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Экономика
На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%
Обновлено в 08:13
Футбол
Совет директоров «Спартака» положительно оценил работу тренера молодежки
Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" признал положительной работу тренерского штаба молодежной команды "красно-белых", сообщил главный тренер команды Алексей Лунин.
Обновлено в 07:45
Политика
Освобожден задержанный в Косово россиянин
В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой
Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делится с поклонниками снимками роскошной жизни.
Обновлено в 04:00
Общество
Российских школьников начнут обучать ЗОЖ
К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Сообщение о минировании ТЦ «Щука» в Москве не подтвердилось
Ранее сообщалось об эвакуации более 1,3 тысячи человек из ТЦ "Щука" на улице Щукинская после анонимной угрозы взрыва.
Обновлено в 10:49
Экономика
В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group
По данным Forbes, X5 Retail Group является второй крупнейшей частной компанией в России после «Лукойла».
Обновлено в 11:21
Хоккей
Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок
Обновлено в 11:26
Происшествия
СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 09:43
Гаджеты
Обновление Samsung Galaxy S10 приводит к зависанию
Компания Samsung выпустила обновление для флагманского смартфона Galaxy S10, однако прошивка пока вызывала негативную реакцию со стороны владельцев устройства.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Запрет продавать алкоголь до 21 года сопроводили любопытной оговоркой
Запрет продавать алкоголь до 21 года в России сопроводили любопытной оговоркой.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год
Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено в 06:41
Общество
Медведев запретил госструктурам закупать иностранное вино
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому муниципальным и государственным учреждениям запрещается проводить закупки иностранного вина.
Обновлено в 03:34
Теннис
Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 11:08
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Стартовали продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае
Несколько недель назад на шанхайском автосалоне состоялся дебют нового внедорожного купе Volkswagen Teramont X, а сегодня стартовали продажи новинки.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Авто
Renault Arkana не будут выпускать на АвтоВАЗе
Обновлено в 08:10
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45