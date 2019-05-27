Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въездеRT на русском 09:03

Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
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Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде

Газета.Ru09:22

Генконсульство РФ попросило Китай объяснить причины проверок мобильников на границе

Росбалт09:08

АТОР: ужесточение контроля на границе Китая не станет проблемой для российских туристов

Интерфакс03:50

Консульство России попросило Пекин объяснить проверки телефонов у туристов

РИА Новости02:53

Россия направила ноту Китаю в связи с проверкой содержания телефонов

РБК08:24

Проверки телефонов на границе: Россия требует от Китая объяснить, на каком основании

Вести.Ru03:25

Генконсульство РФ потребовало разъяснений проверки сотовых телефонов при въезде в Китай

ТАСС02:59
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
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Поклонники «Игры престолов» назвали самого преданного персонажа

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Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
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Намерение Киева изменить статус Керченского пролива оценили в Крыму

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На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%

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Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" признал положительной работу тренерского штаба молодежной команды "красно-белых", сообщил главный тренер команды Алексей Лунин.
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Политика

Освобожден задержанный в Косово россиянин

В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
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Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

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Российских школьников начнут обучать ЗОЖ

К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
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Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Сообщение о минировании ТЦ «Щука» в Москве не подтвердилось

Ранее сообщалось об эвакуации более 1,3 тысячи человек из ТЦ "Щука" на улице Щукинская после анонимной угрозы взрыва.
Обновлено в 10:49
Экономика

В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group

По данным Forbes, X5 Retail Group является второй крупнейшей частной компанией в России после «Лукойла».
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Хоккей

Финские хоккеисты сломали чемпионский кубок

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СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 09:43
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Обновление Samsung Galaxy S10 приводит к зависанию

Компания Samsung выпустила обновление для флагманского смартфона Galaxy S10, однако прошивка пока вызывала негативную реакцию со стороны владельцев устройства.
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Запрет продавать алкоголь до 21 года сопроводили любопытной оговоркой

Запрет продавать алкоголь до 21 года в России сопроводили любопытной оговоркой.
Обновлено в 09:28
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Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Обновлено вчера в 11:16
Общество

Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год

Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
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Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
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Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
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Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Стартовали продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае

Несколько недель назад на шанхайском автосалоне состоялся дебют нового внедорожного купе Volkswagen Teramont X, а сегодня стартовали продажи новинки.
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В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
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Авто

Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
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PR-директор Началовой прокомментировала слухи о её сверхспособностях

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