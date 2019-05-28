Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границеФАН 10:22

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
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Россия направила ноту Китаю из-за проверок телефонов при въезде

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Генконсульство РФ потребовало разъяснений проверки сотовых телефонов при въезде в Китай

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