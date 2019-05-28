Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границеФАН 10:22

Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
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Консульство России попросило Пекин объяснить проверки телефонов у туристов

РИА Новости02:53

Генконсульство России в Китае потребовало от Пекина разъяснений по поводу проверки телефонов

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Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде

Газета.Ru09:22

Россия направила ноту Китаю в связи с проверкой содержания телефонов

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Россия направила ноту Китаю из-за проверок телефонов при въезде

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АТОР: ужесточение контроля на границе Китая не станет проблемой для российских туристов

Интерфакс03:50

Генконсульство РФ потребовало разъяснений проверки сотовых телефонов при въезде в Китай

ТАСС02:59
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