Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар в СирииLenta.ru 07:06

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News со ссылкой на местный военный источник.
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