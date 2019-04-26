Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар по боевикам в СирииГазета.Ru 11:03

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам в сирийских провинциях Хама и Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News со ссылкой на местный военный источник. Как отмечается, эти районы находились под контролем боевиков.
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